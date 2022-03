عمران خان شکست کھاچکے، اب تصادم چاہتے ہیں، شرجیل میمن

Your browser does not support the video tag.

پیپلزپارٹی کے رکن سندھ اسمبلی اور سابق صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے اسلام آباد کے ریڈ زون میں پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے سندھ ہاؤس پر دھاوے کو بدترین دہشت گردی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان شکست کھا چکے اور اب تصادم چاہتے ہيں، بنی گالہ اور وزیراعظم ہاؤس ہم نے بھی دیکھا ہے، ایسے کسی اقدام پر مجبور نہ کیا جائے۔

اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی کے ساتھ کارکنوں کی بڑی تعداد نے سندھ ہاؤس پر دھاوا بول دیا، سندھ ہاؤس کا دروازہ توڑ دیا جبکہ اندر گھسنے کی بھی کوشش کی تاہم پولیس کی نفری نے انہیں اندر جانے سے روک دیا۔

اسلام آباد پولیس نے وزیر داخلہ کی ہدایت پر 2 اراکین قومی اسمبلی سمیت متعدد کارکنوں کو گرفتار کرکے تھانہ سیکریٹریٹ منتقل کردیا۔

اسلام آباد واقعے پر کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق صوبائی وزیر اور پیپلزپارٹی کے رکن سندھ اسمبلی شرجیل انعام میمن نے کہا کہ اسلام آباد کے ريڈ زون ميں بدترين دہشتگردی کا مظاہرہ کيا گيا، يہ لوگ 3 چار گھنٹے سے وہاں موجود تھے، سندھ ہاؤس پر حملے کو صوبہ سندھ پر حملہ سمجھتے ہيں، سندھ پوليس نہ ہوتی تو اراکين کی جان کو خطرہ ہوتا۔

انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان شکست کھا چکے اور اب تصادم چاہتے ہيں، ہميں بھی يہ کرنا آتا ہے، ایسے کسی اقدام پر مجبور نہ کيا جائے، سندھ ہاؤس میں اراکین کی فیملیز بھی ہیں، آپ کے گھر بھی محفوظ نہیں رہیں گے، بنی گالہ اور وزيراعظم ہاؤس ہم نے بھی ديکھا ہوا ہے۔

پی پی رہنماء کا کہنا تھا کہ عمران نیازی کو معلوم ہے اس کی بے ساکھياں ختم ہوگئيں، اسلام آباد واقعے میں ملوث اراکی قومی اسمبلی کیخلاف مقدمہ درج کرکے انہیں گرفتار کیا جائے۔