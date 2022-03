تحریک عدم اعتماد کیساتھ سندھ ہاؤس بھی مرکزِنگاہ بن گیا

اسپیکر پنجاب اسمبلی اور پاکستان مسلم لیگ قائداعظم (ق) کے رہنما پرویز الہیٰ کا کہنا ہے کہ حکومت کے بارہ ايم اين ايز سيف کسٹڈی ميں ہيں، جو ووٹنگ کے دن سامنے آئيں گے، کس کو ووٹ دينا ہے۔ اتحاديوں کا سترہ ايم اين ايز کا گروپ ايک فيصلہ کرے گا۔

سما کے پروگرام نديم ملک لائيو میں سوال کا جواب دیتے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ حکومت کے 12 ايم اين ايز سيف کسٹڈی ميں ہيں۔ حکومتی ارکان اسمبلی ووٹنگ کے دن سامنے آئيں گے۔ حکومت 10لاکھ لوگ چھوڑے،12 بندےڈھونڈے۔

انہوں نے کہا کہ ايم کيو ايم، ق ليگ اور باپ مل کر فيصلہ کريں گے۔ ہمارا 17 ايم اين ايز کا گروپ فيصلہ کرے گا کہ کس کو ووٹ دينا ہے۔ پرویز الہیٰ نے گلہ کرتے ہوئے کہا کہ وزيراعظم ہمارے پاس آئے تو بات ہی نہيں کی کہ کيا کرنا ہے۔

ذرائع کے مطابق “اسلام آباد میں واقع سندھ ہاؤس سمیت دیگر صوبوں کے نام سے بنے ہاؤسز کا کنٹرول متعلقہ صوبائی انتظامیہ کے پاس ہوتا ہے۔ سندھ ہاؤس میں اس نئی سیاسی ہلچل کی ابتدا وزیراعظم عمران خان کی سوات کے جلسے میں بیانات سے ہوئی”۔

خالد عظیم کے مطابق سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں تحریک انصاف کی حکومت نہیں، اس لیے کہ جا سکتا ہے کہ اسلام آباد کے سندھ ہاؤس میں پی پی کا کنٹرول ہے۔ وہاں جتنے لوگ بھی موجود ہیں، وہ اپنی مرضی سے ہیں۔ ذرائع کے مطابق مراد علی شاہ سندھ ہاؤس اسلام آباد میں جوڑ توڑ میں مصروف ہیں۔

نمائندہ سما کے مطابق سندھ ہاؤس اسلام آباد میں ایم این ایز یقیناً موجود ہیں۔ کچھ ایسے بھی ایم این ایز ہیں جن کا تعلق اپوزیشن کی جماعتوں سے نہیں ہے۔ انہیں بھی سندھ ہاؤس میں ٹھہرایا گیا تھا اور یہاں ان کی خاطر تواضع کی جا رہی ہے۔

ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ سابق وزیر کی خصوصی ڈیوٹی بھی لگائی گئی ہے کہ سندھ ہاؤس میں ٹھہرائے گئے مہمانوں کا خاص خیال رکھا جائے۔

نمائندہ خصوصی ٹکا ثانی خان کے مطابق حکومت کو اس بات کا یقین ہے کہ ان کے تمام غائب اراکین سندھ ہاؤس میں رکھے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے رات گئے اسپیکر ہاؤس میں اجلاس بھی جاری رہا۔ اجلاس میں اگلہ لائحہ عمل بھی طے کیا گیا۔

حکومت یہ سمجھتی ہے کہ راجہ ریاض سے رابطہ نہیں ہوا تو وہ بھی سندھ ہاؤس میں ہے، جب کہ خواجہ سراج، باسط بخاری ، عامر سمیت دیگر 6 سے 7 اراکین کو مبینہ طور پر سندھ ہاؤس میں رکھا گیا ہے یا چھپایا گیا ہے۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو اس کے اراکین ہیں، ان سے رابطہ کیا جائے اور اپنے ساتھ ملایا جائے۔ نواب شیر سے متعلق بھی یہ ہی کہا جا رہا ہے کہ پی پی نے ان کے ارد گرد حصار بنا رکھا ہے اور کہیں جانے نہیں دیا جا رہا۔ نمائندہ سما کا یہ بھی کہنا تھا کہ 2 ملتان ڈویژن کے اور دو فیصل آباد اور 2 مظفر گڑھ کے ایم این ایز شامل ہیں۔ حکومت کو 6 ایم این ایز کی فہرست معلوم ہے

ٹکا ثانی خان کے مطابق جب ان کا گزشتہ روز راجہ ریاض سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا تھا تو اسی پرانے نمبر پر ہوا، جو وہ استعمال کرتے آرہے تھے۔ جب سما کی جانب سے ان سے سوال پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہم جہاں بھی ہوں ، یہ ہماری مرضی ہے، ہم آزاد شہری ہیں۔ ہمیں کوئی پابند نہیں کرسکتا کہ ہم کسی اور کی مرضی سے ووٹ دیں۔ جب ان سے حکومت کی جانب سے رابطے کا پوچھا گیا تو راجہ ریاض نے کہا کہ حکومت مسلسل ان سے رابطے کر رہی ہے مگر اب ہم خود حکومت سے رابطہ نہیں کر رہے ہیں۔

بات چیت میں راجہ ریاض نے یہ اشارہ بھی دیا کہ اگر کوئی ہمیں سندھ ہاؤس میں سمجھتا ہے تو کیا سندھ ہاؤس پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟۔

ذرائع کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سندھ ہاؤس میں موجود زیادہ تعداد ان افراد کی ہے جنہوں نے 2018 کے الیکشن میں کپتان کی پارٹی جوائن کی ہے اور وہ جنوبی اور وسطی پنجاب سے ہے۔ دیگر جماعتوں کے لوگ کم ہے۔ یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ متعدد لوگوں نے فون نمبر تبدیل کرلئے گئے ہیں اور انہیں نئی سمز دی گئی ہیں۔ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک کی اطلاعات بھی سامنے آسکتی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ 12 افراد اپنے اہل خانہ کے ہمراہ یہاں موجود ہیں

قبل ازیں سوات میں جلسہ عام سے خطاب میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کا سندھ ہاؤس ہارس ٹریڈنگ کا مرکز، بوریوں میں بھرے پیسے سے لوگوں کے ضمیر خریدے جارہے ہیں، مخالفین خوفزدہ ہیں کہ عمران خان کچھ عرصہ مزید رہا تو یہ سب جیلوں میں ہونگے، آنے والے دن فیصلہ کن، تینوں چوہوں کا شکار کر کے دکھاؤں گا، ایک ہی گیند سے 3 وکٹیں گراؤں گا۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے بیان کے بعد پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر سیف ہاؤس کی بازگشت شروع ہوگئی ہے۔ سندھ ہاؤس اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے؟،اس حوالے سے سیاسی جماعتوں کے مختلف بیانات سامنے آئے ہیں۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز بدھ کو پيپلز پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی کا بیان سامنے آیا تھا، جس میں انہوں نے سندھ ہاؤس ميں تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کيا تھا۔

مشترکہ بيان ميں پيپلز پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی عبدالقادر پٹیل ، آغا رفیع اللہ ، جاوید شاہ جیلانی ، عبدالقادر مندوخیل ، عابد بھئیو، احسان مزاری ، نوید ڈیرو ، اور مہرین بھٹو نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان حکومت دہشت گردی پر تُلی ہوئی ہے ، پارلیمنٹ لاجز کے واقعہ کے بعد نیازی سرکار اب سندھ ہاؤس پر حملہ کرنے کی تیاری کررہی ہے۔

مشترکا پریس بیان میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ سندھ ہاؤس کو نقصان پہنچا تو ساری ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ اسلام آباد کے سندھ ہاؤس پر حملے کی تياری کی جارہی ہے جب کہ وفاقی حکومت دہشت گردی پر تلی ہوئی ہے۔ پارلیمنٹ لاجز ميں مرد اور خواتین ارکان محفوظ نہیں، اس ليے حکومت سندھ سے درخواست کی تھی کہ ہمیں سندھ ہاؤس میں سندھ پولیس کی حفاظت میں رہائش دی جائے، جو کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے کیونکہ اسلام آباد پولیس گلو بٹ بن چکی ہے اور اطلاعات ہیں کہ ٹائیگر فورس سندھ ہاؤس پر حملے کی تیاری کر رہی ہے۔

سندھ ہاؤس سے متعلق وفاقی وزير برائے بحری امور علی زيدی کا کہنا تھا کہ کسٹڈی ميں قانون نافذ کرنے والے ادارے ليتے ہيں، پرويز الہیٰ کی باتوں سے لگتا ہے اراکين اغوا ہوچکے ہیں۔ سندھ ہاؤس ميں بندر بانٹ لگی ہوئی ہے۔ 400 ايس ايس يو اہلکار کس چيز کی حفاظت کر رہے ہيں؟۔ پرويز الہیٰ کے پاس درست معلومات آ جانی چاہئيں۔

دوسری جانب پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے نجی ٹی وی میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت نے سندھ ہاؤس میں کسی کو چھپا کر نہیں رکھا۔

انہوں نے کہا کہ سندھ ہاؤس میں ہمارے اپنے ارکان اسمبلی موجود ہیں، ہمیں حق ہے کہ اپنے ارکان کی حفاظت کے لیے اقدامات اٹھائیں، حکومت اپنے ارکان کو دھمکیاں دے رہی ہے تو ہم انھیں تحفظ کیوں نہ دیں؟۔

وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ ہاؤس ميں ہارس ٹريڈنگ پر اليکشن کميشن کی خاموشی سواليہ نشان ہے۔ وزير خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ پيپلزپارٹی کھلے عام اعتراف کر چکی ہے کہ سندھ ہاؤس ميں ايم اين اے موجود ہيں، جو جواز پيش کيا جارہا ہے وہ ٹھوس نہيں۔

