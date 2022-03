پاکستان میں کرونا سےمتعلق تمام پابندیاں ختم

Your browser does not support the video tag.

این سی او سی کےسربراہ اور وفاقی وزیراسد عمر نے بتایا ہے کہ ملک بھر میں کرونا سےمتعلق تمام پابندیاں ختم کردی گئی ہیں۔

بدھ کو اسلام آباد میں این سی او سی میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ ملک بھر میں کرونا سےمتعلق تمام پابندیاں ختم کردی گئی ہیں تاہم ویکسین لگوانے سے متعلق پابندیاں برقرار رہیں گی۔

اسد عمر نے بتایا کہ کرونا کے مثبت کیسز کی شرح میں کمی نظرآرہی ہے، اسپتال میں آنے والے مریضوں کی تعداد بھی کمی ہوگئی ہے۔

انھوں نے کہا کہ پاکستان نے کرونا کو جیسے ہینڈل کیا اس کو پوری دنیا نے بھرپورانداز میں سراہا ہے۔انھوں نے کہا کہ ملک میں 70فیصد افرادکی ویکسی نیشن مکمل ہوچکی ہے۔

حکومت کا کورونا کی تمام پابندیاں ختم کرنے کا اعلان ۔ ۔ ۔ #SamaaTV pic.twitter.com/4IATHZXbsg — SAMAA TV (@SAMAATV) March 16, 2022

انھوں نے یہ بھی بتایا کہ این سی او سی اجلاس میں شادی،انڈور ڈائننگ۔سمیت مارکیٹیوں میں عائد پابندیاں بھی ختم کردیں۔

انھوں نے کہا کہ کرونا سے متعلق پابندیاں ختم کرنے سے ممکن ہے کہ وبا میں کچھ اضافہ ہو تاہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے کیا نتائج سامنے آسکتے ہیں۔

اسد عمر نے بتایا کہ پاکستان کی قوم کو مبارک باد دیتے ہیں کہ کرونا کے چیلنج کا مقابلہ کیا اور تمام طبقات نے اس پر بھرپورساتھ دیا۔