ویڈیو: جب والد اور بیٹی نے ایک ساتھ پی ایچ ڈی کیا

پشاور کی یونیورسٹی آف انجینیرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے کانوکیشن میں اس وقت لوگوں کے جذبات ہی الگ تھے جب انہوں نے والد اور بیٹی کو ایک ساتھ پی ایچ ڈی کی ڈگری لیتے اسٹیج پر دیکھا۔

والد نے بیٹی کے ہمراہ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کا منفرد اعزاز اپنے نام کیا۔ ڈاکٹر مسعود خان نے میکا ٹرانکس جب کہ ان کی بیٹی ڈاکٹر نادیہ مسعود نے الیکٹریکل انجینیرنگ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔

ڈاکٹر مسعود خان نے کہا کہ کچھ گھریلو ذمہ داریوں کے باعث انہوں نے بروقت پی ایچ ڈی مکمل نہیں کی، لیکن اب یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ پی ایچ ڈی ڈگری حاصل کرلی۔

ڈاکٹر نادیہ مسعود خان نے کہا کہ پی ایچ ڈی ڈگری لینا آسان نہیں تھا مگر والد کی محنت اور سپورٹ کے باعث میں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری مکمل کی۔

سوشل میڈیا پر والد اور بیٹی کی جاری کردہ ویڈیو کو نہایت پسند کیا جا رہا ہے۔

میڈیا سے گفتگو میں ڈاکٹر مسعود نے کہا کہ کچھ گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے انہوں نے بروقت پی ایچ ڈی ڈگری مکمل نہیں کی لیکن ان کیلئے یہ باعث فخر ہے کہ بیٹی ڈاکٹر نادیہ کے ساتھ ایک ہی کانووکیشن میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ بیٹیوں اور بیٹوں میں فرق نہ کریں ۔ دونوں کویکساں سپورٹ کریں۔

ڈاکٹر مسعود کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی ایچ ڈی ڈگری لینا اسان کام نہیں لیکن بیٹی نے محنت کی اور اس محنت کا صلہ انہیں مل گیا۔

اس موقع پران کی بیٹی ڈاکٹر نادیہ مسعود خان نے کہا کہ پی ایچ ڈی ڈگری لینا اسان نہیں لیکن والدین نے بہت سپورٹ کیا اور وہ اس قابل ہوگئی کہ والد کے ساتھ ڈگری وصول کی،جو ان کیلئے فخر کی بات ہے۔

انہوں نے کہا کہ والدین اپنے بچوں کو آگے بڑھنے میں ان کو سپورٹ کریں۔

