اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کیخلاف پاکستانی قرارداد منظور

اقوام متحدہ نے قرار داد منظور کرکے 15 مارچ کو اسلامو فوبیا کے خلاف عالمی دن قرار دے دیا ہے۔

وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اسلامو فوبیاکی بڑھتی لہر کے خلاف ہماری آواز سنی گئی ہے، امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔

ٹویٹر پیغام میں وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ اسلامو فوبیا سے متعلق او آئی سی کی جانب سے پیش کی گئی قرار داد پاکستان نے پیش کی اور اقوام متحدہ نے پاکستان کی جانب سے متعارف کرائی گئی قرارداد منظور کی۔

وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ نے بالاآخر دنیا کو درپیش سنگین چیلنج کو تسلیم کرلیا ہے، اقوام متحدہ کے لیے اگلا چیلنج تاریخی قرارداد پر عملدرآمد یقینی بنانا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر اور امتیازی سلوک کو کم کرنا ہو گا۔

The resolution proposed by #Pakistan and #OIC member countries on International Day to combat #Islamophobia is adopted in General Assembly, @UN today. Alhamdulillah!! pic.twitter.com/LFCyuoa4uJ

— Permanent Mission of Pakistan to UN, NY (@PakistanUN_NY) March 15, 2022