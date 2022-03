پاکستان کوآسٹریلیا کیلئے براہ راست پروازوں کی اجازت مل گئی

[caption id="attachment_2149454" align="alignnone" width="800"]فوٹو: اے ایف پی[/caption]

آسٹریلیا نے پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائن (پی آئی اے) کو پاکستان سے براہ راست پروازیں چلانے کی اجازت دے دی۔

پاکستان میں آسٹریلیا کی ہائی کمشنر یوآنے فریڈرکسن اور پی آئی اے کے سی ای او ایئر مارشل ارشد ملک کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں پاکستان سے آسٹریلیا کیلئے براہ راست پروازیں شروع کرنے کے معاملات پر بات چیت ہوئی۔

A meaningful & productive interaction with H.E. Joanne Frederiksen @AusHCPak on commencing #PIA FLT to #Sydney. Shall commence IA from 22 Apr from #Lahore. Lauded her excellency's support for the flight. direct service will be unmatchable. Lunch in #Australia, dinner in #Pakistan pic.twitter.com/QcQ70aOhsT