ویڈیو:پاک بحریہ کیجانب سے سمندر میں فائر پاور کا کامیاب مظاہرہ

Your browser does not support the video tag.

پاک بحریہ نے سی اسپارک 2022 مشق کے دوران شمالی بحیرہ عرب میں فائر پاور کا کامیاب مظاہرہ کیا ہے۔

ترجمان پاک بحریہ کے مطابق چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے فائر پاور ڈسپلے کا مشاہدہ کیا۔ مظاہرے کے دوران پاک بحریہ کے بحری جہاز، آبدوز اور طیارے نے سطح آب اور زیر آب مار کرنے والے میزائلز اور ٹورپیڈو کامیابی سے فائر کئے۔

ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ لائیو ویپن فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ پاک بحریہ کی آپریشنل صلاحیت اور حربی تیاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس موقع پر امیر البحر ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاری پر اطمینان کا اظہار کیا۔

سربراہ پاک بحریہ کا کہنا تھا کہ پاک بحریہ سمندری حدود میں دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ پاک بحریہ ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنانے کے لئے بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی۔

#PakistanNavy Anti-Submarine Warfare Unit intercepted & tracked latest Kalvari class Indian submarine on March, 1.

The recent incident being the fourth detection in last 5 years is reflection of Pakistan Navy’s competence & resolve to defend maritime frontiers of Pakistan. pic.twitter.com/6sn1WvpUVj