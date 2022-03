وزیر اعظم عمران خان آج حافظ آباد ميں پاور شو کریں گے

Your browser does not support the video tag.

وزیراعظم عمران خان آج حافظ آباد میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ اس موقع پر تمام انتظامات مکمل کرلیے گئے ہیں۔

اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے تحریک عدم اعتماد جمع کروانے کے بعد وزیراعظم عمران خان بھی سیاسی میدان میں متحرک ہوگئے۔ عمران خان آج حافظ آباد کا دورہ کریں گے۔

حافظ آباد میں عوامی جلسے سے خطاب میں وزیراعظم عمران خان مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح بھی کریں گے۔ مقامی رہنماؤں کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کے استقبال کی تيارياں مکمل کرلی گئی ہیں۔

جلسہ دو بجے شروع ہوگا۔ وزیراعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی جلسے سے خطاب کرینگے۔ عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں تحریک انصاف یہ چوتھا جلسہ ہوگا۔ تحریک انصاف اس سے پہلے منڈی بہاؤ الدین، میلسی اور لوئر دیر میں جلسے کرچکی ہے۔

وزیر مملکت براے اطلاعات فرخ حبیب کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کیخلاف عدم اعتماد ناکام ہوگی، اپوزیشن سے 172 بندے پورے نہیں ہونگے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ جتنی شیروانیاں بنوالیں ہم نے ان کے لیے ہتھکڑیاں بنوائی ہیں۔

سینیٹر فیصل جاوید نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے بیان میں لکھا کہ منڈی بہاؤالدین، میلسی اور دیر کے کامیاب جلسوں کے بعد وزیراعظم عوامی رابطہ مہم کے تحت کل حافظ آباد میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔

فیصل جاوید کا کہنا تھا کہ عوام کا وزیراعظم عمران خان پر بھرپور اعتماد ہے ، اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد عمران خان پر اعتماد پلس میں بدل گئی ہے۔

یاد رہے گذشتہ روز دیر: وزیر اعظم عمران خان نے خیبر پختون خوا میں‌ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انکشاف کیا تھا کہ انھیں جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہا کروں، میں نے آرمی چیف سے کہا میں نہیں کہتا عوام نے اس کا نام ڈیزل رکھ لیا ہے۔

اپوزیشن رہنماؤں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انھوں نے کہا تھا یہ تھری اسٹوجز ہیں، یہ تینوں اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ تینوں وہ لوگ ہیں جو 35 سال سے ملک پر حکومت کر رہے ہیں، دنیا میں اگر سبز پاسپورٹ کی عزت نہیں ہے تو ان تینوں کی وجہ سے۔