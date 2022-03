حکومت کےاتحادی ہیں تاہم آپشنز کھلے ہیں،عامرخان Syed Khursheed Alam - Posted: Mar 9, 2022 | Last Updated: 21 mins ago Syed Khursheed Alam Posted: Mar 9, 2022 | Last Updated: 21 mins ago

pm ik in karachi imran khan karachi visit imran khan karachi visit today no confidence motion no confidence motion pakistan no confidence motion against imran khan no confidence motion pakistan rules