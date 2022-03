پیپلزپارٹی آج ڈی چوک پر جلسہ کرے گی

پیپلزپارٹی کو اسلام آباد کے ڈی چوک پر جلسے کی اجازت مل گئی، ضلعی انتظامیہ نے جلسے کیلئے این او سی جاری کردیا ہے۔

اجازت نامے میں کہا گیا ہے کہ جلسہ آج شام منگل 8 مارچ کو 4 بجے شروع ہوگا اور رات 8 بجے تک ختم کرنا ہوگا۔ اجازت نامے کے مطابق نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ دار پیپلزپارٹی ہوگی۔

رپورٹس کے مطابق پی ڈی ایم قیادت نے پیپلزپارٹی کے اسلام آباد جلسے میں شرکت کا فیصلہ کیا ہے، اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے پیپلزپارٹی قیادت کو آگاہ کردیا ہے۔

دوسری جانب حکام نے ڈی چوک پر کنٹینرز پہنچا دئیے ہیں، پارلیمنٹ اور شاہراہ دستور جانے والی سڑک بند کردی گئی ہے۔

پیپلزپارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوامی مارچ کے لیے کشمیر اور خیبر پختونخوا سے آنے والے قافلوں کو روکنے کیلئے کنٹینرز لگا کر راستے بند کئے جارہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان گھبراہٹ کا شکار تھے اور اب انھیں پسینے آنے شروع ہوگئے ہیں۔

دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نیئر بخاری نے بتایا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کنٹینررات گئے ڈی چوک پہنچا دیا گیا ہے، ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ڈی چوک اورگردو نواح میں واک تھرو گیٹ لگا دیئے ہیں۔

بلاول بھٹو اور کارکنوں کی حفاظت کے سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو ڈی چوک اسلام آباد میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ پیپلز پارٹی ضلعی انتظامیہ سے مکمل تعاون کرے گی۔

دریں اثنا پی پی رہنما مرتضی وہاب کی جانب سے سوشل میڈیا پر تصاویر شیئر کی گئی ہیں، جس میں ان کا دعویٰ تھا کہ ڈی چوک جانے والے راستوں کو انتظامیہ کی جانب سے کنٹینیرز لگا کر بند کردیا گیا ہے۔

مائیکرو بلاگنگ سائٹ پر اپنے بیان میں مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ سلیکٹڈ حکومت نے ڈی چوک سیل کر دیا۔ بلاول بھٹو کا وزیراعظم کو چوبیس گھنٹوں کا الٹی میٹم ہے، عوام کی مدد سے انہیں حکومت سے نکالیں گے۔

انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوامی مارچ سے خوفزدہ حکومت نے رات کے اس پہر کنٹینر لگا دیئے ہیں۔

D Chowk has been sealed by the selected government. Scared of #AwamiMarch pic.twitter.com/YT8EIVvmcE