روس یوکرین جنگ: فوجیوں نے میدان جنگ میں شادی کرلی

یوکرین کا دارالحکومت اس وقت شدید روسی حملوں کی لپیٹ میں ہے اور شہری انخلاء کے لیے راستے تلاش کررہے ہیں۔

روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے 12 ویں روز کیئو کے قریب علاقے میں روسی شیلنگ میں شہریوں کی اموات ہوئی ہیں تاہم ان صورتحال میں بھی میدان جنگ میں موجود فوجیوں نے شادی کرلی۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق کیف کے دفاع کے لیے تعینات 112 بریگیڈکے لیسیا فلیمونوا اور والیری فلیمونوا نے اتوارکے روز شادی کی۔

شادی کی تقریب یوکرین کی ایک مصروف شاہراہ پر ہوئی جس میں فوجی جوڑے کی شادی میں دستی بموں اور ہتھیاروں سے لیس فوجیوں اور بلٹ پروف جیکٹس پہنے صحافیوں نے شرکت کی۔

Today, in the field conditions of #UkraineRussiaWar, two fighters of the 112 brigade of the territorial defense, Lesya and Valeriy got married. The military chaplain married them. pic.twitter.com/5g7MNDQ5zZ

— KyivPost (@KyivPost) March 6, 2022