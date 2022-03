پی ٹی آئی کا سندھ حقوق مارچ کراچی کی جانب گامزن

Your browser does not support the video tag.

حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کا سندھ حقوق مارچ آٹھویں مرحلے میں داخل ہوگیا ہے۔ مارچ آج حیدر آباد سے کراچی کے لیے روانہ ہوگا۔

وفاقی وزیر اور پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیدی کا کہنا ہے کہ آج بروز اتوار کو کراچی پہنچ کر اہم اعلان کریں گے۔ کراچی آمد پر مارچ کا قائد آباد پر استقبال کیا جائے گا۔

مارچ کی قیادت کرنے والے رہنماؤں کی جانب سے اس موقع پر آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ دوسری جانب کراچی کی مرکزی گزر گاہ شارع فیصل سمیت مختلف مقامات پر حقوق مارچ کے استقبال کیلئے کیمپ قائم، کیے گئے ہیں۔

قبل ازیں شاہ محمود قریشی ی ٹی آئی کے حیدرآباد میں جلسے میں شرکت نہ کرسکے۔ جلسے میں شاہ محمود قریشی کی عدم شرکت پر علی زیدی کا کہنا تھا کہ وہ پشاور سانحے کی وجہ سے دیگر معاملات میں مصروف ہیں۔

وفاقی وزیر اسد عمر بھی جلسے میں شرکت کے لیے اسلام آباد سے حیدرآباد پہنچے اور حیدر آباد میں جلسے کیلئے بنائے گئے اسٹیج پر تشریف لائے۔ اسد عمر نے کارکنوں کے نعروں پر ہاتھ ہلا کر جواب دیا۔

پاکستان تحریک انصاف کا #سندھ_حقوق_مارچ پیپلزپارٹی کے مسلسل 14 سالہ حکومت سے تنگ سندھ کی مظلوم عوام کی آواز بن گیا ہے۔

سندھ کے لوگوں نے اندھیر نگری چوپٹ راج اور لوٹ مار ، ذخیرہ اندزوں اور مافیا کی محافظ پیپلزپارٹی سرکار کیخلاف بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل کر علم بغاوت بلند کردیا ہے pic.twitter.com/zs7BHzl8DJ — Farrukh Habib (@FarrukhHabibISF) March 5, 2022

واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا سندھ حکومت اور پیپلزپارٹی کے خلاف سندھ حقوق مارچ گزشتہ ماہ 27 فروری کو گوٹکی سے شروع ہوا تھا۔ مارچ اپنے شیڈول کے مطابق صوبے کے بڑے شہروں سے ہوتا ہوا آج بروز اتوار 6 مارچ کو کراچی پہنچ رہا ہے۔