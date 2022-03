پاکستان پہلی مرتبہ 8رکنی گلوبل ماحولیاتی کابینہ کا رکن منتخب

تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان 193 ممالک میں سے 8 رکنی گلوبل ماحولیاتی کابینہ کا رکن منتخب ہوگیا۔ ملک امین اسلم اقوام متحدہ ماحولیاتی اسمبلی کے نائب صدر منتخب ہوگئے۔

انتخابی عمل میں 193 ممالک کے ماحولیاتی وزراء نے حصہ لیا،پاکستان کا انتخاب 2 سال کے لئے کیا گیا۔ پاکستان کے علاوہ دو سال کے عرصے کےلیے برطانیہ، برازیل، سلواکیہ، سنیگال، پرتگال کے وزراء بھی نائب صدور منتخب ہوگئے۔

پاکستان نئے اعزاز کے بعد اقوام عالم کی ماحولیاتی پالیسی سازی کا حصہ ہوگا۔ وزیراعظم عمران خان پاکستان کو عالمی پزیرائی ملنے پر خوش، بڑی خبر قرار دیدیا۔

The #UNEA announcing the election of the 8 #VicePresidents to lead the global environmental governance of @UNEP – an honor for #Pakistan look forwards to serving on this august group of Ministers along with my friend @ZacGoldsmith pic.twitter.com/57gpxSWOh6

— Malik Amin Aslam (@aminattock) March 2, 2022