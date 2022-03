پاک بحریہ نے ایک اور بھارتی آبدوز کا سراغ لگا لیا

Your browser does not support the video tag.

پاک بحریہ نے اپنے سمندری زون میں موجود بھارتی آبدوز کا سراغ لگا کر اس کی نقل حرکت محدود بنادی۔ پاک بحریہ کے اینٹی سب میرین وار فئیر یونٹ نے بھارتی آبدوز کا سراغ لگایا۔

'پاکستان نیوی نے بھارتی آبدوز کی اپنی موجودگی کو خفیہ رکھنے کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ بھارت کی جانب سے پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی یہ سازش یکم مارچ 2022 کو کی گئی۔ رپورٹس کے مطابق بھارتی آبدوز جدید اسلحہ اور ٹیکنالوجی سے لیس تھی۔ پاک نیوی نے آبدوز کا مسلسل تعاقب کیے رکھا اور اُسے پاکستانی پانیوں سے دور دھکیل دیا۔

#PakistanNavy Anti-Submarine Warfare Unit intercepted & tracked latest Kalvari class Indian submarine on March, 1.

The recent incident being the fourth detection in last 5 years is reflection of Pakistan Navy’s competence & resolve to defend maritime frontiers of Pakistan. pic.twitter.com/6sn1WvpUVj