یوکرین میں پھنسےپاکستانی طلباء مس ایڈونچر کی کوشش نہ کرے،حکام

یوکرین میں پاکستانی سفارتی حکام کا کہنا ہے کہ طلباء بھاگنے سے پرہیز کریں ورنہ انخلا روک دیا جائے گا۔

حکام کے مطابق پولینڈ میں انسانی بنیادوں پر 15 دن کا ویزا دیا جائے گا تاہم مذکورہ ویزے پر آپ پولینڈ سے باہر نہیں جاسکیں گے، آپ کو 15 دن کے اندر پاکستان واپس جانا ہوگا۔

پاکستانی سفارتخانہ حکام کا مزید کہنا ہے کہ کل جرمنی کی سرحد سے 15 پاکستانیوں کو پکڑا گیا، کوئی بھی مس ایڈونچر کرنے والا خود ذمہ دار ہوگا۔

There are immense difficulties at border crossing points due to huge number wanting to leave Ukraine. Embassy and Ministry is actively engaging Govt of Ukraine to expedite the process.

