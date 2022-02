پاک فوج کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دے گی، وزیر اعظم

وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاک افواج کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دے گی۔

مائیکرو بلاگنگ سائٹ پر وزیراعظم عمران خان نے قوم کے نام اپنے پیغام میں لکھا کہ مذاکرات کی خواہش کو کمزوری کی علامت نہیں سمجھنا چاہیے جیسا کہ ہم نے 27 فروری 2019 کو بھارت کو دکھایا، جب اس نے ہم پر حملہ کرنے کا انتخاب کیا۔

I have always believed in conflict resolution through dialogue & diplomacy. That should never be taken as a sign of weakness. As we showed India on 27Feb2019, when it chose to attack us, our armed forces backed by the nation will respond to mly aggression & prevail at all levels.