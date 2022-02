پاک افواج نے27 فروری کو بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا،آئی ایس پی آر

ترجمان پاک افواج میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کو آج تین سال مکمل ہوگئے، 27 فروری کو بھارت کی ناکام جارحیت کا پاکستان کی مسلح افواج نے منہ توڑ جواب دیا۔ آج کا دن مادر وطن کی حفاظت کے عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے تین برس مکمل ہونے پر ڈائریکٹر جنرل (ڈی جی) آئی ایس پی آر کی جانب سے سوشل میڈیا پر پیغام جاری کیا گیا ہے۔

Today marks 3rd anniversary of “Op Swift Retort” when Pakistan Armed Forces gave a befitting response to Indian failed misadventure. Achievements of PAF in shooting down 2 Indian fighter ac, detection of Indian submarine at sea by Pak Navy & resounding response at LOC (1/2)