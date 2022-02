پاک فضائیہ کی جانب سےبھارت کودیئےگئےسرپرائزڈے کاتیسراسال

Your browser does not support the video tag.

پاکستان کی جانب سے بھارت کو دیئے گئے سرپرائز ڈے کو آج تین سال مکمل ہوگئے ہیں۔ پاک فضائیہ کی جانب سے خصوصی دن کے موقع پر نغمہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ ترجمان ائی ایس پی آر کے مطابق آج کا دن مادرِ وطن کی حفاظت کے عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

وہ دن کس پاکستانی کو یاد نہ ہوگا، جب فروری 2019 کو بھارتی لڑاکا طیاروں نے پاکستان کی فضائی حدود میں گھس کر جلد بازی میں پے لوڈ گرا دیا جو فرار ہوتے ہوئے خیبر پختونخوا کے علاقے بالاکوٹ کے قریب گرا۔

اس کارروائی کے جواب میں پاکستان ایئر فورس نے 27 فروری 2019 کو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کیا اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی تنصیبات کو بند کر دیا لیکن انسانی جانی نقصان سے بچنے کیلئے ہی پے لوڈ گرا دیا۔ گرجتے ہوئے پاک فضائیہ کے جنگی طیاروں نے ڈاگ فائٹ میں 2 بھارتی لڑاکا طیاروں کو مار گرایا جس کے نتیجے میں ایک بھارتی پائلٹ ونگ کمانڈر ابھی نندن ورتھمان کو گرفتار کرلیا گیا تھا۔

اس تاریخی جھڑپ نے نہ صرف پاکستان ایئر فورس کی بھارتی ایئر فورس پر فضائی برتری کو ثابت کیا بلکہ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان روایتی اسٹریٹجک توازن کو بھی بحال کیا۔ پاکستان اس دن کو کامیاب آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کی یاد میں مناتا ہے۔ آج بروز اتوار 27 فروری کو اس آپریشن کی کامیابی کا تیسرا سال منایا جا رہا ہے۔

دو ہزار انیس میں فروری کا مہینہ مکمل طور پر بھارت کے لیے ناکامیوں کی ایک طویل فہرست کی یاد دلاتا ہے جہاں پاکستان نے زمینی، فضائی اور بحری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے دشمن کے دانت کھٹے کئے اور بھارت کو ایک مرتبہ پھر یہ سبق سکھایا کہ افواجِ پاکستان ملک کے چپے چپے کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور دشمن کے ہر حملے کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور اہلیت بھی رکھتی ہیں۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بھارت کی اس ناکام فوجی مہم جوئی سے بھارت کو بین الاقوامی سطح پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی فضائیہ مفلوج ہوگئی اور اس نے اپنا ہی ایم آئی 17 ہیلی کاپٹر مار گرایا، جس میں سوار 6 اہلکار ہلاک ہوگئے۔

تاریخی ہوراں کے مقام پر بھارتی ہزیمت کی یادگار اور وہاں پوری آب وتاب کے ساتھ لہراتا سبز ہلالی پرچم تاقیامت دشمن پر پاکستان اور اس کی بہادر افواج کی دھاک بٹھاتا رہے گا۔ تاریخ دن اور تین سال مکمل ہونے پر پاک فضائیہ کی جانب سے خصوصی نغمہ بھی جاری کیا گیا ہے، جسے لیفٹننٹ کرنل عمران رضا نے لکھا اور میوزک ساحر علی نے ترتیب دیا ہے۔