پی ٹی آئی کا سندھ حقوق مارچ آج سے شروع ہوگا

حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کا سندھ حقوق مارچ آج بروز ہفتہ 26 فروری کو گھوٹکی سے شروع ہوگا۔

پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی اسد عمر کا کہنا تھا کہ گھوٹکی سے ہفتہ کوسندھ کے حقوق کے لئے تحریک انصاف کے مارچ کی ابتدا ہوگی۔

دلچسپ بات یہ ہے پی ٹی آئی کے 2014 کے آزادی دھرنے میں استعمال ہونے والا کنٹینیر بھی گھوٹکی پہنچا دیا گیا ہے۔

کراچی میں گزشتہ روز جمعہ 25 فروری کو میڈیا کا آگاپ کرتے ہوئے وزیر بحری امور علی زیدی نے بتایا کہ پی پی کے مارچ کے جواب میں پی ٹی آئی گھوٹکی سے کراچی تک مارچ کرے گی۔

کراچی سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر اور پاکستان تحریک انصاف(پی ٹی آئی) کے رہنما علی زيدی نے مارچ کے روٹ کے حوالے سے بتایا کہ سندھ حکومت کے خلاف 27 فروری کو گھوٹکی سے مارچ شروع کیا جائے گا، جو سکھر روانہ ہوگا، 27 فروری کو ہم شکارپور، کشمور اور جیکب آباد پہنچیں گے، 28 فروری کو قمبر شہداد کوٹ اور لاڑکانہ جائیں گے۔

پی ٹی آئی کے اعلان کردہ روٹ کے مطابق یکم مارچ کو پی ٹی آئی کا مارچ خیرپور، نوشہروفیروز اور نواب شاہ میں پڑاؤ ڈالے گا، جس کے بعد مارچ کی اگلی منزل 2 مارچ کو سانگھڑ اور میرپورخاص ہوگی۔

اس موقع پر پی ٹی آئی قیادت مختلف مقامات پر عوام سے خطاب بھی کریں گی۔

سندھ حقوق مارچ 3 مارچ کو عمر کوٹ، تھر پارکر اور بدین پہنچے گا۔ اور وہاں رات قیام کے بعد 4 مارچ کو ٹنڈو محمد جام ، ٹنڈو الہٰ یار اور مٹیاری جائے گا۔

مارچ یہاں سے اپنی اگلی منزل حیدرآباد 5 مارچ کو پہنچے گا۔

چھ مارچ کو پی ٹی آئی کا مارچ اختتامی مراحلے میں داخل ہوتے ہوئے جامشورو اور وہاں سے واپس کراچی آئے گا۔

قبل ازیں مارچ سے متعلق پی ٹی آئی کی سندھ قیادت کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ ایک مافیا کے رکن ہیں، جس کے گاڈ فادر آصف زرداری ہیں، ان سے نالے صاف نہیں ہوئے، کچرا ان سے اٹھایا نہیں جاتا یہ صرف باتیں کرتے ہیں۔

پیپلز پارٹی آئین کا سبق سکھاتی ہے مگر سندھ میں کسی کمیٹی میں اپوزیشن کو شامل نہیں کیا گیا، یہ حکومتوں میں رہنے کے باوجود بھی بی بی کے قاتلوں کو نہیں پکڑ سکے، یہ بی بی کی برسی پر ناچ گانا کرتے ہیں، جمہوریت سے پہلے انسانیت سیکھ لیں۔

پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ یہ کے سی آر نہیں ٹھیک کرسکے، کے فور کا منصوبہ وفاق بنا رہا ہے، یہ کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہیں دے سکتے، کرونا کی ویکسین کیا دیں گے۔

