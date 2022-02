سینئر سیاستدان ڈاکٹر عبدالحئی بلوچ ٹریفک حادثے میں جاں بحق

بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینئر سیاستدان اور قوم پرست رہنماء ڈاکٹر عبدالحئی بلوچ سندھ سے پنجاب جاتے ہوئے بہاولپور کے قریب ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہوگئے۔

سوشل میڈیا پر صحافیوں اور اہم شخصیات نے ان کے انتقال کی خبر شیئر کی ہے۔ جس کے مطابق ڈاکٹر عبدالحئی جمعہ کو حیدرآباد سے بہاولپور جارہے تھے جب ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا۔

Dr Abdul Hai Baloch, a veteran social and political activist and former MNA from #Balochistan, died in road accident in Faisalabad. He was a towering political personality of #Pakistan.

May Allah SWT rest his soul in eternal peace! pic.twitter.com/O6sPjMJznQ

