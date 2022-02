پاک آرمی کی تاریخ میں پہلی بار ہندو افسر کی لیفٹننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی

Your browser does not support the video tag.

پاکستان آرمی میں پہلی بار ہندو افسر کو لیفٹننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے۔ ترقی پانے والے لیفٹننٹ کرنل کیلاش کمار کا تعلق سندھ کے علاقے تھر سے ہے۔



یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستانی فوج میں دو دہائیوں میں مقرر کیے جانے والے ہندو افسران کی تعداد چھ ہے، جس میں کیلاش کمار کا نمبر تیسرا ہیں۔

سال 2000 سے پہلے پاکستان فوج میں بڑے عہدے پر ہندو افسر نہیں آتے تھے مگر پرویز مشرف نے ایک حکم نامے کے تحت فوج میں ہندوؤں کی بڑے عہدوں پر تقرری کے احکامات دیے جس کے بعد پاکستان فوج میں بڑے عہدوں پر ہندو افسران کی تقرری کا آغاز کیا گیا۔ اس کے بعد اب تک میجر کے عہدے تک چھ ہندو افسر پہنچ چکے ہیں، جس میں سے کیلاش کمار اب پہلے لیفٹننٹ کرنل کے عہدے پر پہنچنے والے افسر بن گئے ہیں۔

ان سب کا تعلق سندھ کے میرپور خاص ڈویژن کے مختلف اضلاع سے ہے اور چھ ہی افسر میجر ڈاکٹر کے طور پر مقرر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان فوج میں میجر سے کم عہدوں پر چار سو سے زائد ہندو مقرر ہیں۔

میجر ڈاکٹر کیلاش میگھواڑ کا تعلق عمرکوٹ ضلع کے ایک گاؤں نوہنٹو سے ہے مگر بعد میں ان کا خاندان تھرپارکار کے چیلھار شہر میں منتقل ہو گیا تھا۔ انھوں نے 2006 لیاقت میڈیکل یونیورسٹی آف ہیلٹھ سائنسز جامشورو سے ایم بی بی ایس پاس کیا اور بعد میں پاکستان فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔

میجر ڈاکٹر کیلاش نے 2012 میں پاکستان فوج کی جانب سے شمالی سوڈان کی ایک ہسپتال میں سینیئر ڈاکٹر کی حیثیت سے کام کیا۔ بعد میں انھوں نے وزیرستان کی اورکزئی ایجنسی میں آپریشن المیزان اور سوات میں چلنے والے آپریشن راہ راست میں بھی حصہ لیا۔

انھیں تمغہ دفاع سے نوازا گیا، جو سیاچن گلیشیئر پر ڈیوٹی کرنے والے فوجی افسران کو دیا جاتا ہے کیوں کہ انھوں نے 22 ہزار فٹ کی بلندی پر کے ٹو کے نزدیک بالتورو سیکٹر کی سیڈل چوکی پر 36 دن ڈیوٹی سرانجام دی جو خود ایک ریکارڈ ہے۔

واضح رہے کہ پاک فوج میں سال 2007 میں کمیشن حاصل کرنے والے ہر چرن سنگھ پہلے سکھ افسر تھے جو میجر رینک تک پہنچے۔