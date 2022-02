پاکستان کےطول وعرض میں آپریشن ردالفسادکے5سال مکمل

Your browser does not support the video tag.

پاکستان کے طول و عرض میں کیے گئے آپریشن رد الفساد کو آج 22 فروری کو 5 سال مکمل ہوگئے ہیں۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے 74 مربع کلو میٹر کے علاقے سے 60 ہزار بارودی سرنگیں ناکارہ بنائیں۔

ملک بھر میں جاری آپریشن رد الفساد کو 5 سال مکمل ہونے پر پاک افواج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے ویڈیو پیغام جاری کیا گیا ہے۔ سماجی رابطے کی سائٹ پر اپنے پیغام میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ آپریشن رد الفساد کی کامیابیاں شہدا کے خون اور عوام کے جذبے سے ممکن ہوئیں۔

ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق بائیس فروری 2017 میں شروع کیے گئے آپریشن ردالفساد کے تحت دہشت گرد تنظیموں کے مکمل خاتمے کے لیے کثیر الجہتی اقدامات کیے گئے۔ زمینی آپریشنز کے ذریعے نہ صرف دہشت گردوں کے زیر اثر علاقوں کو کلیئر کرایا گیا بلکہ وہاں سماجی اور معاشی بہتری کے منصوبے بھی مکمل کیے گئے۔

ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک میں غیر یقینی کی صورت حال امن کی جانب منتقل ہو رہی ہے۔ اس آپریشن کا مقصد ملک میں موجود دہشت گردوں کی باقیات کو ختم کرنا ہے۔ آپریشن سے پاکستانی عوام کو تحفظ ملا۔

انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک میں امن برقرار رکھنے کیلئے دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز جاری ہیں۔

Today marks 5 yrs of Op Radd ul Fasaad (RuF). Aimed at consolidating gains of two decades long War on Terror & eliminating remnants of terrorists across the country; RuF placed security of people of Pakistan as core objective. (1/2)