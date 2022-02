جعلی خبروں پر 5 سال کی سزا اور جرم ناقابل ضمانت ہوگا

Your browser does not support the video tag.

وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم کا کہنا ہے کہ معاشرے سے فیک نیوز کے خاتمے کیلئے قانون لانا ضروری تھا، اب جھوٹی خبر پر 3سال کی جگہ 5 سال سزا ہوگی اور جرم ناقابل ضمانت ہوگا، جس پر کسی کو استثنی حاصل نہیں ہوگی۔

میڈیا کی آزادی

کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب میں وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم کا کہنا تھا کہ میڈیا تنقید کرنا چاہتا ہے تو بالکل کرے لیکن فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے، جدید دور میں میڈیا کی بہت اہمیت ہے، میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے اور پیکا آرڈیننس میڈیا پر قدغن سے متعلق نہیں ہے۔

وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان سے متعلق جھوٹی خبروں میں بھارت کا بڑا ہاتھ ہے، یہ قانون ان لوگوں کے لیے جو پبلک آفس ہولڈر یا سلیبرٹی ہیں۔ آئین میں کہیں دکھا دیں کہ فیک نیوز ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی نے اگر اس قانون کو مسترد کر دیا ہے تو کیا وہ فیک نیوز چاہتے ہیں۔

وزیراعظم کی تقریر

اس قانون کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کی فواد چوہدری اور مجھ سے مشاورت ہوئی ہے۔ کیا وزیراعظم کی تقاریر بھی اس قانون کے تحت آئیں گی؟ اس سوال کے جواب میں وزیر قانون نے کہا ’کسی کو بھی استثنیٰ نہیں ہے۔ ماضی میں جو بھی غلطیاں جہاں بھی ہوئی ہیں، اب ہمیں درست سمت میں جانا چاہیے۔

جعلی نیوز سے متعلق قانون

انہوں نے مزید کہا کہ کچھ لوگ ملک میں ہیجانی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ قانون فیک نیوز کا قلع قمع کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، فیک نیوز کا 6 مہینے میں ٹرائل ہوگا اور 2 سال کی جگہ 5 سال سزا ہوگی، جھوٹی خبر ناقابل ضمانت جرم ہوگا اور 6 مہینے میں ٹرائل مکمل نہیں ہوتا تو ہائی کورٹ متعلقہ جج سے پوچھے گا، جج ہائی کورٹ کو مطمئن نہ کر سکا تو اس کے خلاف بھی ایکشن ہوگا۔ جعلی خبروں پر کسی کو استثنی نہیں ہوگا۔

وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ سابق چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد کے خلاف گندی زبان استعمال کی گئی، خاتون اول کے حوالے سے طلاق کی خبریں چلائی گئیں، پیکا قانون سب کے لیے ہو گا، یہ ایکٹ آئین سے متصادم نہیں ہے اور ایچ آر سی سپی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ فیک نیوز ہونی چاہیے۔ پیکا اور الیکشن ایکٹ کا آرڈیننس جاری ہو رہے ہیں، کیا ہم نہیں چاہتے کہ غلط خبر اب نہیں ہونی چاہیے، معاشرے کی بنیاد جھوٹ پر ہو تو کیا معاشرہ بنے گا۔

آرٹیکل 19

انہوں نے واضح کیا کہ یہ قانون آئین کے آرٹیکل 19 کے بالکل مخالف نہیں ہے۔ آئین میں کہیں بھی فیک نیوز چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ باہر کی عدالتیں فیک نیوز پر بھاری جرمانے عائد کر دیتی ہیں۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ ’خاتونِ اول اور عمران خان کے بارے میں غلط معلومات پھیلائی گئیں کہ انہوں نے گھر چھوڑ دیا ہے۔ ایسی خبر آپ کے خلاف چلائی جائے تو آپ کیسا محسوس کریں گے۔ فروغ نسیم نے مزید کہا کہ ’ہمارا صحیح پاکستانی صحافی فیک نیوز نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ دیتے ہیں جن کا اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا ہوتا ہے یا اس کے پیچھے بیرون ملک سے کوئی ڈس انفو لیب وغیرہ ہوتی ہے، کچھ لوگ صحافی بنے ہیں مگر اصل میں وہ صحافی نہیں ہیں۔

قندیل بلوچ کیس

ایک موقع پر پریس کانفرنس سے خطاب میں وزیر قانون نے کہا کہ جعلی خبروں کیخلاف کارروائی آپ کا قانونی حق ہوگا، قندیل بلوچ کے ساتھ جو ہوا وہ بھی مناسب نہیں۔

ایچ آر سی پی

قبل ازیں پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن (ایچ آر سی پی) نے سوشل میڈیا پر حکومت اور ریاست پر تنقید کرنے کو ناقابل ضمانت جرم قرار دینے کے مجوزہ قانون کو جمہوری اقدار کے منافی قرار دیا تھا۔

یہ جانتے ہوئے کہ Defamation Law اپنی فعالیت کھو چکا ہے کیا یہ ضروری نہیں کہ جھوٹی اور تہمت پر مبنی خبروں کےتدارک کیلئے نیا قانونی نظام وضع کیاجائے؟ — Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) February 10, 2022