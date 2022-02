کابینہ نے نئے آرڈیننس کی منظوری دیدی

وفاقی کابینہ نے نئے آرڈیننس کی منظوری دے دی ، جس کے تحت اب وفاقی وزرا انتخابی مہم چلا سکیں گے۔



نئے آرڈیننس کے تحت ارکان پارلیمان بھی انتخابی مہم میں حصہ لے سکیں گے۔



نئے آرڈیننس کی منظوری کیلئے وفاقی کابینہ کی جانب سے الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ میں تبدیلی کی گئی، جس کے بعد اب انتخابات کی مہم میں وزرا اور اراکین اسمبلی سب حصہ لے سکیں گے۔



اس سے پہلے وزراء اور ارکان پارلیمنٹ کی الیکشن کمپین میں حصہ لینے پر پابندی تھی۔ حصہ لینے پر ارکان پارلیمنٹ کو الیکشن کمیشن کے شوکاز نوٹسز کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔

قبل ازیں مختلف سیاسی جماعتوں نے الیکشن کمیشن کے اس ضابطہ اخلاق پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ صدارتی آرڈیننس میں تبدیلی کے لئے وفاقی کابینہ نے نئے آرڈیننس کی منظوری دی۔

#Tabahisarkar has prorogued parliament to pass a slew of presidential ordinances which would give their ministers the unprecedented ability to misuse state resources for campaigning for elections while in office. LB polls jolt.Shows how far gone they r in their fear of the people