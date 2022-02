وزیراعظم اوربل گیٹس کی تصویرمیں کس کوچھپایاگیا

دنیا کے امیر ترین شخصیات میں شمار ہونے والے بل اینڈ میلنڈا گیٹس کے شریک اور مائیکرو سافٹ کے بانی بل گیٹس 17 فروری کو پاکستان کے ایک روزہ دورے پر تشریف لائے۔



اس تاریخی دورے پر وزیراعظم عمران خان کی جانب سے معزز مہمان کے اعزاز میں ظہرانے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے دیئے گئے ظہرانے میں صرف چند حکومتی رہنماؤں نے ہی شرکت کی۔ جس میں فواد چوہدری، خسرو پختیار، اسد عمر، محمود خان، اعظم خان، شوکت ترین، شاہ فرمان، خالد خورشید سمیت دیگر افراد شامل تھے



ظہرانے سے قبل بل گیٹس کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات اور این سی او سی دورے کی تصاویر بھی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور سرکاری اکاؤنٹس سے جاری کی گئی۔ یہاں تک تو سب کچھ عام انداز سے چل رہا تھا کہ اچانک جب ظہرانے کی تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کی گئیں تو دیکھنے والوں کو اس میں ایک عجیب شے محسوس ہوئی۔



معزز مہمان کے اعزاز میں دیئے گئے ظہرانے میں عمران خان کے ہمراہ بل گیٹس اور ان کے ساتھ خسرو بختیار اور پھر معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل کرسی سنبھالے بیٹھے تھے، تاہم ڈاکٹر فیصل کے دائیں جانب اور محمود خان کے بائیں جانب بیٹھے شخص کو جاری کردہ تصویر میں فوٹو شاپ کردیا گیا۔

*The Mystery*..

This is the picture tweeted by PM Office, of lunch given by PM Khan in honour of Bill Gates.

BUT, someone sitting b/w Faisal Sultan & Mehmood Khan has been photoshopped.

Who could it be, that PM Office didn’t want to show that he/she was there on the table??🤔 pic.twitter.com/pCVZRYrz5F

— Ubair Khan (@ubairkhann) February 18, 2022