سماء کے سینیر پروڈیوسر اطہر متین ملزمان کی فائرنگ سے شہید

کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد فائیو اسٹار چورنگی کے قریب کار پر فائرنگ سے سماء کے سینیئر پروڈیوسر اطہر متین شہید ہوگئے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی معلومات کے مطابق واقعہ ڈکیتی کے دوران پیش آیا جبکہ واقعہ کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں۔

صحافی اطہر متین کی میت سہراب گوٹھ سردخانے منتقل کر دی گئی، نماز جنازہ ہفتہ 19 فروری کو بعد نماز ظہر کلفٹن میں ادا کی جائے گی۔

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ڈکیتی مزاحمت سے متعلق فی الحال کچھ کہنا قبل از وقت ہے کیونکہ اطہر متین سے کوئی قیمتی چیز نہیں چھینی گئی ہے۔

Team @SAMAATV member Athar Mateen was shot dead today in a dacoity incident at North Nazimabad, Karachi.