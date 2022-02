شکریہ عمران خان

مائیکرو سافٹ کے بانی بِل گیٹس نے وزیراعظم عمران خان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر نتیجہ خیز بات چیت کے لیے وزیراعظم عمران خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

پاکستان سے جانے کے بعد ٹوئٹر پیغام میں بِل گیٹس نے لکھا کہ ملک سے پولیو کے خاتمے کے عزم کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ اور پُر امید ہوں کہ اگر ہر کوئی چوکنا اور ہوشیار رہے تو ہم پولیو کا خاتمہ کرسکتے ہیں۔

It has been over a year since wild polio paralyzed a child in Pakistan, presenting an incredible opportunity to stop this disease for good. I traveled to Pakistan to learn from their polio program leaders. https://t.co/OgEiuD5bFj

مائیکرو سافٹ بانی کو دورہ پاکستان کے موقع پر گزشتہ روز 17 فروری کو ایوان صدر میں ہلال پاکستان سے بھی نوازا گیا تھا۔

Thank you @ImranKhanPTI for the productive discussions on the steps being taken in Pakistan to eliminate polio. I’m encouraged by the country’s commitment to eradication and am optimistic that if everyone remains vigilant, we can #endpolio. pic.twitter.com/cMAw3ZfDxr

— Bill Gates (@BillGates) February 17, 2022