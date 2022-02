آرمی چیف کا دورہ بیلجیم، یورپی یونین حکام سے ملاقاتیں

آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بیلجیم میں سیکریٹری جنرل یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروسز اور چیئرمین یورپین یونین ملٹری کمیٹی سے ملاقاتیں کی ہیں۔

پاک افواج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق ملاقات میں افغانستان کی موجودہ صورت حال اور یورپی یونین کے ساتھ باہمی تعلقات پر بھی گفتگو ہوئی۔

اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ مشترکہ مفادات کی بنیاد پر باہمی تعاون بڑھانے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق یورپی یونین حکام نے خطے میں امن و استحکام کیلئے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔

