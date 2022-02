پیپلزپارٹی کا سندھ سے اسلام آباد تک مارچ:روٹ پلان منظور

پاکستان پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے فروری میں ہونے والے مارچ کے روٹ پلان کی منظوری دے دی ہے۔ مارچ کا آغاز کراچی سے ہوگا۔



عوامی مارچ کراچی سے 10 دن میں 34 مختلف شہروں سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچے گا۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں مارچ کا آغاز مزار قائد سے اتوار 27 فروری کو صبح 10 بجے ہوگا، جو براستہ ٹھٹہ اور سجاول سے ہوتا ہوا بدین پہنچے گا، جہاں عوامی مارچ کے پہلے دن کا اختتام ہوگا۔

Pakistan Peoples Party’s Awami March, led by Chairman Pakistan Peoples Party Bilawal Bhutto Zardari, will reach Islamabad in 10 days from Karachi via 34 different cities. @BBhuttoZardari pic.twitter.com/sL1emgqmT2