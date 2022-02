آرمی چیف کا نگرپارکر کا دورہ، ہندو برادری سے ملاقات

Your browser does not support the video tag.

آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جمعہ 11 فروری کو نگرپارکر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سپہ سالار نے ہندو برادی سے ملاقات میں جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ اقلیتوں کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ( آئی ایس پی آر) کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باوجوہ نے جمعہ 11 فروری کو پاک بھارت سرحدی علاقے نگر پارکر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف نے پورا دن جوانوں کے ساتھ گزارا۔

دورے کے دوران مقامی کمانڈر نے سپہ سالار کو فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی، جب کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہندو کمیونٹی کے افراد سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر کور کمانڈر فائیو کور اور ڈی جی رینجرز سندھ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ سپہ سالار نے افسروں اور جوانوں کے بلند مورال کو سراہا۔

جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ اپنی پیشہ ورانہ تیاروں پر توجہ موکوز رکھیں، کسی بھی ابھرتے ہوئے چیلنج کے موثر جواب کے لئے بھرپور تربیت جاری رکھیں۔

آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے مقامی ہندو کمیونٹی کے لوگوں سے بھی ملاقات کی ، ہندو کمیونٹی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں اقلیتیں برابر کے شہری ہیں، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اقلیتوں کی حفاظت کرے۔

آئی ایس پی آر کے مطابق ہندو کمیونٹی نے ملک میں اقلیتوں کو محفوظ ماحول فراہم کرنے پر پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ ہندو کمیونٹی پاکستان کی معاشی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔