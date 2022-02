اسلام آباد:ملزمان اور پولیس کے درمیان فائرنگ،سب انسپکٹرلیاقت علی شہید

Your browser does not support the video tag.

اسلام آباد میں تھانہ بارہ کہو کی حدود میں پرانی دشمنی پر ملزمان کی فائرنگ سے تعاقب کرنے پر پولیس سب انسپکٹر لیاقت علی شہید اور3 افراد زخمی ہو گئے۔پولیس نے ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔

اسلام آباد پولیس کے بعد ہفتے کی صبح تھانہ بھارہ کہو کی حدود ميں زمین کا تنازع شدت اختیار کرگیا۔ دو طرفہ فائرنگ کے بعد پولیس کے سب انسپکٹر نے ملزمان کا پیچھا کیا۔

گاڑی میں سوارملزمان نے فرارہوتے ہوئے فائرنگ کی جس سے سب انسپکٹر لياقت علی شہید اور دیگر 3 افراد زخمی ہوگئے۔ فائرنگ سے ايک ملزم زخمی بھی ہوا جس کو پولیس نے گرفتارکرليا۔ ملزمان کی گاڑی سے پولیس کی وردی بھی برآمد ہوئی ہے۔

تھانہ بھارہ کہو کےعلاقے میں فائرنگ کا آئی جی اسلام آباد نے نوٹس لے لیا ۔ ڈی آئی جی آپریشنز سے واقعے کی رپورٹ طلب کرلی گئی۔ایس ایس پی آپریشنز، ایس ایس پی انوسٹی گیشن کی سربراہی میں پولیس ٹیمیں تشکیل دے دی گئی۔پولیس کی ٹیموں نےعلاقے کی ناکہ بندی کرکےسرچ آپریشن شروع کردیا۔

شہید پولیس اہلکار ک نماز جنازہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں ادا کی گئی جس میں آئی جی حسن یونس،ڈی آئی جی آپریشن محمد اویس،ایس ایس پی سمیت تمام افسران شریک ہوئے۔

ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقات، ایڈشنل ڈی سی رانا وقاص، اسٹنٹ کمشنر بارہ کہو بھی شریک ہوئے۔آئی جی اور ڈپٹی کمشنر کی طرف سے شہید کی میت کو سلامی دی گئی اور پھول چڑھائے گئے۔