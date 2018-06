Aamir Liaquat Hussain finally has a PTI ticket

PTI is fielding Dr Aamir Liaquat Hussain in the election from NA-245.

He tweeted about obtaining a party ticket for the constituency.

#NA245

کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا

ہم اگر پیار نہ کرتے تو حکومت کرتے… pic.twitter.com/YYXQPUAmMi — Aamir Liaquat Husain (@AamirLiaquat) June 7, 2018

Earlier, he had tweeted about how Firdous Shamim Naqvi had refused to give him a party ticket.

میں تحریک انصاف کو اپنا گھر سمجھ کر آیا تھا لیکن جناب فردوس شمیم نقوی صاحب نے مجھے میرے ہی گھر سے ٹکٹ دینے سے انکار کردیا اور کچھ ایسی باتیں کیں جو میں @ImranKhanPTI کی عزت کوسامنے رکھتے ہوئے لکھنا مناسب نہیں سمجھتا ۔۔۔۔ بہرحال میں کل تک اپنا سیاسی فیصلہ قوم کے سامنے رکھ دوں گا — Aamir Liaquat Husain (@AamirLiaquat) June 3, 2018

According to sources, other candidates who got party tickets were Imran Khan, Arif Alvi, Ali Zaidi, Faisal Vawda, Imran Ismail, Haleem Adil Sheikh and Abdul Rashid Godil.

The Election Commission has extended the date for filing nomination papers till June 11.

The party submitted the nomination papers of Imran Khan for NA-243 based in Gulshan-e-Iqbal. The returning officer, however, summoned him in person on June 12.