Twitterati pay homage to Benazir Bhutto on 10th death anniversary

ISLAMABAD: On the occasion of slain former Prime Minister Benazir Bhutto’s 10th death anniversary, Twitter users in Pakistan and throughout the world paid glittering tributes to her.

When I think of a strong woman, I remember #BenazirBhutto what a strong woman, it’s been a decade but you still live in the hearts of millions . You will always be remembered #ZindaHaiBB #RememberingSMBB @BBhuttoZardari @AAliZardari @AseefaBZ @BakhtawarBZ pic.twitter.com/Ma4JlVcHMW — Shahzain Marri (@smarribaloch) December 26, 2017

great women ,ideal daughter and brave leader no other than bibi 🙋‍♀️#RememberingSMBB pic.twitter.com/dNu39dvKB8 — Kinza Rubab (@KinzaRubab10) December 26, 2017

اک دن دھرتی سونا بن کر ابھرے گی

ہم نے اس دھرتی پر وارے بھٹو ہیں #ZindaHaiBB #RememberingSMBB — VoJ5 I am BHUTTO (@UsmanComrade) December 27, 2017

وقت کے گزرنے پر تم جو بھول جاو گے

ہم تمہیں بتائیں گے بے نظیر کیسی تھی بھٹو کی بیٹی کے بغیر پاکستان کے دس سال۔۔ جمہوریت اور سیاست کہاں آگئی!#BenazirBhutto #RememberingSMBB pic.twitter.com/nntdjXlQ3G — Asad Ali Toor (@AsadAToor) December 27, 2017

جس ماں اور بہن کو سینے سے لگاتی، اس کا چوبیس گھنٹے ماتم کرتا سینہ لوگوں کے دکھ درد بھلا دیتا تھا. #ZindaHaiBB #RememberingSMBB pic.twitter.com/l63GqVWLia — Zameer Gaad (@zameergaad) December 27, 2017

May Allah Rest Her Soul In Peace…..Ameen

She was a brave Lady.#RememberingSMBB #BenazirBhutto pic.twitter.com/8fGAYC3LRb — Fariha (@fariha_hira) December 27, 2017

نہ منہ چھپا کر جیےہم

نہ سر جھکا کرجیے

ستم گروں کی نظر سےنظرملا کرجیے#SalamBenazir#RememberingSMBB pic.twitter.com/pRZ5uACL41 — Shafi Dawar (@shafidpk) December 27, 2017

#RememberingSMBB #MyOnlyLeader I loved unconditionally & shall forever بی بی ہم شرمندہ ہیں

تیرے قاتلُ زندہ ہیں! pic.twitter.com/tl4rfOQz3p — Tahmina Soomro (@tahmina_soomro2) December 27, 2017

May Allah swt rest her soul in peace. Ameen #RememberingSMBB pic.twitter.com/4Qbd9H0mTq — Sardar Nauman Rind (@NaumanRindPTI) December 27, 2017

