سلمان خان کا نیا گانا بچوں کے لیے نامناسب قرار

بالی وڈ فلم کسی کا بھائی کسی کی جان کے گانا چھوٹو موٹو بچوں کے لیے نامناسب ہے ، ارلی چائلڈ ہڈ ایسوسی ایشن نے فنکاروں کے نام کھلا خط لکھ ڈالا۔

بالی وڈ اسٹار سلمان خان کی نئی فلم کسی کا بھائی کسی کی جان کے خلاف نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ جب اس فلم کے گانےLet’s Dance Chotu Motu میں بچوں کی نرسری کی نظموں کو بھی گانے کے بول کا حصہ بنایا گیا۔

ارلی چائلڈ ہڈ ایسوسی ایشن نے فنکاروں کے نام ایک خط لکھا جس میں بالی وڈ کے فلمی گانوں میں نرسری رائمز کے بے ہودہ استعمال کرنے سے روکا ہے ۔ اس خط میں سب سے پہلے سلمان کی فلم کے اسی گانے کا ذکر کیا گیا ۔ اس گانے کویو یو ہنی سنگھ اور نیہا بھسین نے گایا ہے۔

فلم کسی کا بھائی کسی کی جان کے اس گانے بول میں بچوں کی انگلش نظموں جیسے ہمٹی ڈمٹی سٹ آن اے وال (humpty dumpty sat on a wall) ، جیک اینڈ جیل وینڈ اپ دی ہل (Jack and Jill Went Up the Hill) ، میری ہیڈ اے لٹل لیمپ (Mary had a Little Lamb) ، جانی جانی یس پاپا (Johny Johny Yes Papa) ، رنگا رنگا روزز (Ringa Ringa Roses) شامل کی گئی ہیں۔