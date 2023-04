بچوں کی تمام نظمیں سلمان خان کے نئے گانے میں سنیں اور ڈانس کریں

سلمان خان کی نئی آنے والی فلم کسی کا بھائی کسی کی جان کا ایک اور گانا جاری ، فلم عید الفطر پر دنیا بھر میں نمائش کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔

کسی کا بھائی کسی کی جان کا ایک اورگانا Lets Dance Chotu Motuریلیز کر دیا گیا۔ گانے میں ریپ سنگنگ کی ہے یویو ہنی سنگھ نے۔

اس گانے کی خاص بات اس گانے کے وہ بول ہیں جو بچوں کو زبانی یاد ہیں۔ فلم کسی کا بھائی کسی کی جان کے اس گانے بول میں بچوں کی انگلش نظموں جیسے ہمٹی ڈمٹی سٹ آن اے وال (humpty dumpty sat on a wall) ، جیک اینڈ جیل وینڈ اپ دی ہل (Jack and Jill Went Up the Hill) ، میری ہیڈ اے لٹل لیمپ (Mary had a Little Lamb) ، جانی جانی یس پاپا (Johny Johny Yes Papa) ، رنگا رنگا روزز (Ringa Ringa Roses) شامل کی گئی ہیں۔

اس گانے میں سلمان خان، پوجا ہیگڑے، ویکاتش داگوبتی ، شہناز گل ، جیسے گل سمیت دیگر کاسٹ اور بچوں نے ڈانس کیا ہے۔

بالی وڈ اسٹار سلمان خان کی نئی آنے والی فلم عید الفطر کے موقع پر دنیا بھر میں نمائش کے لیے پیش کی جارہی ہے۔