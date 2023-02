سجل علی کی برطانوی فلم پاکستان میں کب ریلیز ہوگی؟

عمران خان کی سابق اہلیہ جمائما گولڈ اسمتھ کی بطور پروڈیوسر فلم ’واٹس لو گوٹ ٹو ڈو ود اٹ؟‘ (? What’s Love Got To Do With It) برطانیہ کے بعد اب پاکستان کے سینما گھروں میں ریلیز کی جارہی ہے۔

’واٹس لو گوٹ ٹو ڈو ود اٹ؟‘ رومانوی فلم ہے جس کی کہانی پاکستان اور برطانیہ میں مقیم خاندان کے گرد گھومتی ہے جنہیں رشتے کی تلاش ہے، اس میں پاکستانی اور برطانوی ثقافت کا خوبصورت امتزاج دکھایا گیا ہے۔

سجل علی کے علاوہ ’واٹس لو گوٹ ٹو ڈو ود اٹ؟‘ میں بھارتی اداکارہ شبانہ اعظمی اور برطانوی فنکارہ ایما تھومپسن مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں۔

واٹس لو گوٹ ٹو ڈو ود اٹ؟’ (? What’s Love Got To Do With It) برطانیہ سینما گھروں کی زینت بن چکی ہے، جس کے بعد اب اسے پاکستان میں بھی ریلیز کیا جارہا ہے۔

جمائما گولڈ اسمتھ نے ٹوئٹر پر لکھا کہ ہماری فلم واٹس لو گوٹ ٹو ڈو ود اٹ؟’ (? What’s Love Got To Do With It) آخرکار ریلیز ہوگئی، اسے بنانے میں 12 سال لگے. سب کا بہت بہت شکریہ- مجھے امید ہے کہ آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے۔

گلوکار شہزاد رائے نے جمائما کو مبارکباد دیتے ہوئے سوال کیا کہ میں اس فلم کو پاکستان میں کب دیکھ سکتا ہوں ؟

جمائما نے مبارکباد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بتایا کہ فلم 3 مارچ کو پاکستان میں ریلیز ہوگی۔