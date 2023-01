گولڈن گلوب ایوارڈ جیتنے والوں کی فہرست جاری

سال 2023 میں ہونے والے 80 ویں Golden Globe Awards کی تقریب میں ایوارڈ جیتنے والے خوش نصیبوں کے نام سامنے آگئے ہیں۔ بہترین ڈرامہ فلم The Fabelmans جبکہ بہترین کامیڈی فلم The Banshees of Inisherin قرار پائی۔

دی فیبل مینز نے بہترین ڈرامہ فلم کے ساتھ ساتھ بہترین ہدایت کاری کا ایوارڈ بھی اپنے نام کیا۔

بہترین ڈرامہ اور کامیڈی فلموں کے علاوہ دیگر کیٹیگریز میں بھی ایوارڈز دیے گئے۔

فلم دی فیبل مینز کے لیے بہترین ہدایت کار کا ایوارڈ اسٹیون اسپیلبرگ (Steven Spielberg) نے حاصل کیا۔

ڈرامہ فلم Elvis کے لیے بہترین اداکار کا ایوارڈ آسٹن بٹلر(Austin Butler)

فلم Tar کے لیے بہترین اداکارہ کا ایوارڈ کیٹ بلانشیٹ (Cate Blanchett)

فلم Everything Everywhere All at Onceمیں اداکاری کے جوہر دیکھانے والی مشیل یوہ (Michelle Yeoh) کو بہترین اداکارہ کا ایوارڈ دیا گیا۔

فلم ایوریتھنگ ایوریئر آل ایٹ ایکز میں اداکاری دیکھانے والے اداکار ہوا کوان (Ke Huy Quan) کو بہترین معاون اداکار کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔

فلم Black Panther: Wakanda Forever میں بہترین معاون اداکارہ کا ایوارڈ انجیلا باسیٹ (Angela Bassett) نے اپنے نام کیا۔

بہترین اسکرین پلے کا ایوارڈ Martin McDonagh کو فلم دی بنشیز آف انشیرین کے لیے دیا گیا۔

بہترین موسیقی کا ایوارڈ جسٹن ہروٹز (Justin Hurwitz) نے فلم Babylon کے لیے وصول کیا۔

بہترین گانے کا ایوارڈ فلم RRR کے گانے ناتو ناتو (Naatu Naatu) نے حاصل کیا۔

غیرانگریزی زبان کی بہترین فلم کا ایوارڈ فلم ارجنٹینا 1985 (Argentina, 1985) کو دیا گیا ۔

بہترین اینیمیٹڈ فیچر فلم کا ایوارڈ گیلرمو ڈیل ٹورو کا پنوچیو(Guillermo del Toro’s Pinocchio) کو دیا گیا۔

ٹیلی ویژن

بہترین ڈرامہ سیریز: ہاؤس آف دی ڈریگن (House of the Dragon)

ڈرامہ کے بہترین اداکار: کیون کوسٹنر(Kevin Costner)

ڈرامہ کی بہترین اداکارہ: زندایا (Zendaya)

بہترین میوزیکل یا کامیڈی سیریز: ایبٹ ایلیمنٹری (Abbott Elementary)

میوزیکل یا کامیڈی کے بہترین اداکار: جیریمی ایلن وائٹ (Jeremy Allen White)

میوزیکل یا کامیڈی کی بہترین اداکارہ: کوئٹا برنسن (Quinta Brunson)

بہترین معاون اداکار: ٹائلر جیمز ولیمز(Tyler James Williams)

بہترین معاون اداکارہ: جولیا گارنر(Julia Garner)

بہترین محدود سیریز یا ٹی وی فلم: وائٹ لوٹس (The White Lotus)

محدود سیریز یا ٹی وی مووی کے بہترین اداکار: ایوان پیٹرز (Evan Peters)

بہترین محدود سیریز یا ٹی وی مووی کی بہترین اداکارہ: امانڈا سیفریڈ (Amanda Seyfried)

لمیٹڈ سیریز کے بہترین معاون اداکار: پال والٹر ہوزر (Paul Walter Hauser)

محدود سیریز کی بہترین معاون اداکارہ: جینیفر کولج (Jennifer Coolidge)

کامیڈی فلم The Banshees of Inisherin کے بہترین اداکار کولن فیرل (Colin Farrell) نے بھی گولڈن گلوب ایوارڈ اپنے نام کیا۔