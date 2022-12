محبت کی شادیوں پر یقین رکھتی ہوں ، سجل علی

اداکارہ سجل علی نے شادی کے حوالے سے اظہار خیال کیا ہے کہ وہ طے شدہ شادی پر محبت کی شادی کو ترجیح دیتی ہیں۔

Sajal Aly نے اپنی آنے والی ہالی ووڈ فلم What’s Love Got To Do With It کیلئے ایک انٹرویو دیا، جس میں ان سے فلم کے علاوہ دیگر موضوعات پر بھی گفتگو کی گئی۔

فلم میں اپنے کردار سے متعلق اداکارہ کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ میمونہ کا کردار بہت ساری جنوبی ایشیائی خواتین کی نمائندگی کررہا ہے۔

جب ان سے شادی اور محبت کے درمیان ترجیح کے بارے میں پوچھا گیا تو سجل نے گھبرا کر قہقہہ لگایا اور جواب دیا میرے لئے طے شدہ شادی یا محبت کی شادی پر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، بس اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ میں صرف محبت اور محبت کی شادیوں پر یقین رکھتی ہوں۔

انہوں نے مزید کہا کہ ویسے بھی شادی ایک خطرہ ہی ہے، چاہے محبت کی کی جائے یا طے شدہ کی جائے۔

فلم What’s Love Got To Do With It میں Lily ۔ Sajal اورShehzad کےعلاوہ Emma Thompson ، Shabana Azmi ، Asim Chaudhry ، Jeff Mirza ، Mim Shaikh اور دیگر شامل ہیں۔

ہالی ووڈ فلم 24 فروری 2023 کو سنیما گھروں میں ریلیز کی جائے گی۔

سجل علی کو آخری بار ڈرامہ سیریل Ishq E Laa ، Aangan ، Alif ، Yeh Dil Mera ، Sinf-e-Aahan میں دیکھا گیا تھا۔