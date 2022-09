بھارتی فلم RRR کی آسکر میں کامیابی متوقع

سب سے بڑے فلمی میلے آسکر ایوارڈز میں بھی بھارت کی میگا بجٹ فلم RRR کی کامیابی کا چرچا ، امریکی فلمی میگزین Variety نے فلم کی کامیابی کے لیے پیش گوئی کر دی

بھارت کی سب سے بڑی فلم RRR جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ فلم 500 کروڑ کے بجٹ سے بنی ۔ فلم کو آسکر ایوارڈ کی دو کیٹگریز کے لیے نامزد کیا گیا ہے ۔ آسکر ایوارڈ کی بیسٹ انٹرنیشل فیچر کی کیٹگری سمیت بیسٹ اوریجنل سانگ کے لئے بھی اس فلم کا نام شامل ہے ۔

Best Original Song

تیلگو زبان میں تیار کی گئی ایکشن ڈرامہ فلم کا فلمی گیت دوستی کو بھی آسکرر ایوارڈ کی Best Original Song کیٹگری کے لئے نامزد کیا گیا ہے ۔ دوستی گانے کا مقابلہ ٹاپ گن ماورک کے گانے Holy My Hand، اسٹرینج ورلڈ کا گانا To be announced، ٹرنگ ریڈ کا گانا Nobody Like U ، ایوری تھنگ ایوری ویئر آل ایٹ ونس کا گانا This is a Life سے ہے ۔

Best International Feature

اس کیٹگری میں بھارتی فلم آر آر آر کا مقابلہ

Argentina, 1985

Bardo (or False Chronicle of a Handful of Truths)

Close

اورHoly Spider سے ہے ۔

وارئٹی میگزین کے مطابق ان دونوں کیٹگریز میں بھارتی فلم آر آر آر کی کامیابی کے امکانات بہت زیادہ ہیں ۔ فلموں کے مغرب میں رہنے والے شائقین راجامولی کی فلم آر آر آر کو بے حد پسند آئی ہے ۔ یہ فلم او ٹی ٹی پلیٹ فارم نیٹ فلکس میں بھی دستیاب ہے ۔