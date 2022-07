سلمان احمد کو سائبرکرائم میں ایف آئی اے کا نوٹس

سوشل میڈیا پرقومی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنانے پروفاقی تحقیقاتی ایجنسی ( ایف آئی اے) نے پاکستانی گلوکارسلمان احمد کو نوٹس بھجوادیا۔

سلمان احمد نے سوشل میڈیا پر شیئرکی جانے والی ویڈیو میں خود کو نوٹس بھیجے جانے کی تصدیق کی ہے۔

ویڈیو پیغام میں سلمان احمد کا کہنا ہے کہ راناثناء اللہ کے کارکنوں اور گلو بٹوں نے مجھے ایک اوردھمکی دی ہے، میرے گھر والوں کا فون آیا کہ گھرکے اطراف گاڑیاں گھوم رہی ہیں اور نامعلوم افراد تمہارا پوچھ رہے ہیں، یہ گزشتہ 2 ہفتوں سے ہورہا ہے۔

سلمان احمد نے کئی صحافیوں کے نام لیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 2 ہفتوں سے جس طرح سے صحافیوں، ہماری عورتوں بچوں پرتشدد کیا جارہا ہے ، انہیں ڈرایا دھمکایا جارہاہے لگتا ہےکہ پاکستان میں جمہیوریت نہیں فاشزم ہے۔

گلوکارنے مزید بتایا کہ سائبرکرائم میں انہیں ایف آئی کا نوٹس موصول ہواہے اور اگرمیری فیملی ، بیوی بچوں او دوستوں، رشتہ داروں کو ڈرایا دھمکایا گیا تو رانا ثناء اللہ اور مریم نواز ذمہ دار ہوں گے اور ان کا کڑا احتساب ہوگا۔

اطلاعات کے مطابق نوٹس انہیں پی ٹی آئی کے لیے گائے جانے والے ترانے اورسوشل میڈیا پرکی جانے والی پوسٹس کیخلاف بھجوایا گیا ہے۔

After attacking writers, women , children & journalists @RanaSanaullahPK & his cowards are trying to muzzle my free speech with threats. Thanks to brave journos like @FarooquiJameel we will never back down ! #JazbaJunoon https://t.co/QMLFiKEj8q