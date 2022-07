للیت سُشمیتا“پٹا“ سکتا ہے تو کوہلی سینچری کیوں نہیں بناسکتا؟

سابق مس یونیورس سُشمیتا سین بوائے فرینڈ روہمن شال سے بریک اپ کے بعد اپنی “اگلی منزل کی جانب بڑھ چکی ہیں لیکن ان کے اس اقدام سے بھارتی عوام کو پہنچنے والا دھچکا خاصا شدید ہے۔

ذکرخیرہے انڈین پریمیئرلیگ کے بانی للیت مودی کا جن کی ایک ٹویٹ نےگزشتہ روزسوشل میڈٰیا کے سمندرمیں تلاطم خیزی پیدا کردی، اس ٹویٹ کا لب لباب یہ تھا کہ 1994 میں حسینہ عالم کا تاج اپنے سرپرسجانے والی سشمیتا نے للیت سے شادی کرلی ہے۔

ٹوئٹرپراپنی اورسشمیتا کی کئی رومانوی تصاویرشیئرکرنے والے للیت مودی نے خوشی میں خود کو چاند سے بھی اوپرمحسوس کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ورلڈ ٹورسے واپس آئے ہیں اوربالآخرایک نئی زندگی کی شروعات ہوگئی ہے، سونے پر سہاگا ہیش ٹیگ میں سشمیتا کو اپنی “نصف بہتر” لکھا۔

Just back in london after a whirling global tour #maldives # sardinia with the families - not to mention my #betterhalf @sushmitasen47 - a new beginning a new life finally. Over the moon. 🥰😘😍😍🥰💕💞💖💘💓 pic.twitter.com/Vvks5afTfz — Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) July 14, 2022

اس ٹویٹ پردل جلوں کی تبصروں اور خیرخواہوں کی ٹویٹس کے بعد للیت مودی نے کچھ دیربعد واضح کیا کہ ابھی دونوں کی شادی نہیں ہوئی بلکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ “ڈیٹنگ” کررہے ہیں اور شادی بھی ایک دن ہوہی جائے گی۔

Just for clarity. Not married - just dating each other. That too it will happen one day. 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾 pic.twitter.com/Rx6ze6lrhE — Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) July 14, 2022

للیت اور سُشمیتا کے ہم وطنوں پر ان کی اس “وقت گزاری” کا اثر کچھ اچھا نہیں پڑا، کسی کے دل پریہ خبرٹھاہ کر کے لگی تو کسی کو پیسے کی کمی کے احساس نے ستایا اور تو اور جذبات کے اس طوفان میں سابق بھارتی کپتان ویرات کوہلی کو بھی بہادیا گیا۔

دل جلے صارفین نے 2019 کے بعد سے کوئی سینچری نہ بنانے والے کوہلی سے شکوہ کیا کہ اگرللیت سُشمیتا کواپنی جانب متوجہ کرسکتے ہیں توکوہلی کو کون سی چیز مزید سینچریزاسکور کرنے سے روک رہی ہے۔

#KingKohli



If Lalit Modi can pull Sushmita Sen then whats stopping you from scoring a 71st 100 Virat Kohli? pic.twitter.com/gNP2J5lrUK — Hemant (@Sportscasmm) July 14, 2022

بھارتی صارفین کی دلچسپ ٹویٹس پرایک نظرڈالیے۔

me to my friends pic.twitter.com/RGL5CpVpGN — prayag sonar (@prayag_sonar) July 14, 2022

Ekdum se waqt badal diya, jazbaat badal diye pic.twitter.com/vp7yjzpKBC — SwatKat💃 (@swatic12) July 14, 2022

Kya se kya ho gaye dekhte dekhte pic.twitter.com/cBV9oRM7xW — carrier Friend (@jnkpjjitu) July 14, 2022

عمیق نظرصارفین نے اس بات پربھی سوال اٹھایا کہ للیت مودی نے سشمیتا کے اصل اکاونٹ کے بجائے ان کا پیروڈی ٹوئٹرہینڈل کیوں ٹیگ کیا؟۔

Just wondering why not real @thesushmitasen is tagged? — Naveen Kumar (@friend_naveen) July 15, 2022

This is sushmita,'s parody account 🤣🤣🤣🤣 — HumanWithoutTags (@vg31011976) July 15, 2022

Tagged the wrong handle of Sushmita Sen. Called her better half when you are only dating. Itni galtiyan to main apne assignments main nahi karti thi 🤧 — SwatKat💃 (@swatic12) July 14, 2022

آئی اپی ایل بانی کی 2013 میں کی جانے والی ایک ٹویٹ بھی توجہ کا مرکز بنی جس میں انہوں نے اس بات پرخوشی کا اظہار کیا تھا کہ سشمیتا نے ان کے ایس ایم ایس کا جواب دیا ہے۔

Always chase your dreams! pic.twitter.com/LNgsJ824tf — aashish kumar (@aashishusms) July 15, 2022

صارفین نے اسی سابقہ ٹویٹ کا حوالہ دیتے ہوئے فلاسفی سمجھائی کہ کوشش کرنے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔