بلاول کے ساتھ ویڈیوکے بعد مائرہ ہاشمی کا نام تھپڑکی وجہ سے وائرل

پاکستانی صحافی مائرہ ہاشمی کا نام عید الاضحیٰ پررپورٹنگ کے دوران تنگ کرنے والے کم عمرلڑکے کو آن کیمرہ تھپڑرسید کرنے کے باعث سوشل میڈیا پرزیرگردش ہے۔

مائرہ کی یہ ویڈیوسب سے پہلے صحافی نائلہ عنایت نے شیئرکی تھی جس میں وہ بقر عید کے موقع پرعوام میں جا کرانٹرویوکررہی ہیں۔

ویڈیو میں انہوں نے ایک دم سے قریب کھڑے لڑکےکو تھپڑ دے مارا جو وائرل ہونےکے بعد صارفین کی بڑی تعداد نے سوال اٹھایاکہ آخر کیا وجہ تھی کہ خاتون صحافی نے ایساکیا؟ کچھ لوگوں نے اس اقدام کی تعریف کی تو بیشترنے اصل وجہ جانے بغیرمذمت بھی کی۔

اس ردعمل کے بعد مائرہ نے اپنے اقدام کی وضاحت کرتے ہوئے ٹویٹ میں بتایاکہ انٹرویو کرنے کے دوران یہ لڑکا فیملی کو تنگ کر رہا تھا ، پیارسے سمجھانے کے باوجود بازنہ آیا اور مزید ہلڑ بازی کی جس کے بعد مجھے زیب نہیں دیا کہ اس کی حرکتوں کو مزید برداشت کیا جائے۔

مائرہ کی ٹویٹ کے باوجود بھی صارفین نے اپنے تبصروں میں ملے جلے ردعمل کااظہارکیا۔

بیشتر نے سوال اٹھایا کہ شرارت کرنا بچوں کی فطرت ہے لیکن جس طرح سے مائرہ نے بچے کو سرعام تھپڑ مارا ہے، کیا وہ اپنے بچے کے ساتھ ایسا سلوک کرسکتی ہیں؟۔

دوسری جانب متعدد صارفین نے مائرہ کو سراہا۔

اس سے قبل مارچ 2022 میں سوشل میڈیا پرچیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے ساتھ مائرہ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ لانگ مارچ کے دوران بلاول کے ساتھ بیٹھی ان کا انٹرویو کررہی ہیں۔

Today I did an exclusive interview with @BBhuttoZardari🇱🇾 from Awami March for my news channel and seriously i found out that BBZ is indeed as brave as his late mother Benazir Bhutto and He has all the qualities of a leadership #PPP #AwamiMarch pic.twitter.com/H9R6rE2t0T