ٹام کروز “ٹاپ گن:میورک” سے کتناکمائیں گے؟

ہالی ووڈ کے سدابہارہیروٹام کروز ان دنوں فلم “ٹاپ گن : میورک: کے لیے دنیابھرسے دادسمیٹ رہے ہیں۔

ٹاپ گن :میورک سال 1986 میں ریلیزہونے والی فلم ٹاپ گن کا سیکوئل ہے جس میں ٹام کروزنے ہی مرکزی کردارادا کیا تھا، اداکار 36 سال بعد ایک بار پھراپنے مداحوں کو بھرپورمحظوظ کررہے ہیں۔

ٹاپ گن اب تک ایک ارب ڈالرزسے زائد کا بزنس کرچکی ہے لیکن باکس آفس پرفلم کی کمائی کے ساتھ ساتھ ٹام کروز کا معاوضہ بھی بڑھ رہا ہے۔

رپورٹس کے مطابق ٹام کو اس فلم کے لیے ایک کروڑ25 لاکھ ڈالرزفیس ادا کی گئی لیکن اداکارنے کنٹریکٹ میں کچھ شرائط رکھی تھیں جن کے مطابق باکس آفس پرفلم کے بزنس کے ایک مخصوص ہندسے کوعبور کرلینے کی صورت میں اس آمدنی میں سے ایک حصہ ٹام کروزکا ہوگا۔

تاہم اداکارنے کنٹریکٹ میں کچھ شرائط شامل کی تھیں جس کے مطابق فلم کی آمدنی میں سے کچھ حصہ ٹام کروزکو اس وقت ادا کیا جائے گا جب باکس آفس بزنس ایک مخصوص ہندسے کوعبورکرلے گا، جبکہ اسٹریمنگ اور دیگر ذرائع سے آنے والی رقم سے بھی ٹام کو حصہ ادا کیا جائے گا۔

جس لحاظ سے ٹاپ گن: میورک کی آمدنی کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، اس سے لگتا ہے کہ ٹام کروز فلم سے 8 سے 10 کروڑ ڈالرز کے درمیان کما سکتے ہیں تاہم فی الحال حتمی رقم طے کرنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔

مئی میں ٹام کروز 30 برس بعد فرانس پہنچے تھے جہاں کانزفلم فیسٹول میں ٹاپ گن: میورک لانچ کی گئی تھی، اس سے قبل اداکارنے 1992 میں اپنی اُس وقت کی اہلیہ نکول کڈمین کے ساتھ فلم ‘فاراینڈ اوے’ کے پریمیئر کے لیے کانزمیں شرکت کی تھی۔

When Maverick meets Royalty. The Duke and Duchess of Cambridge joins @TomCruise and the cast at the #TopGun: Maverick Royal Premiere in Leicester Square, London! @KensingtonRoyal #TopGunTakesFlight pic.twitter.com/5baJP4GoCK