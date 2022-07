بھارتی ریاست کرناٹک میں انتہاپرستی کی انتہا: روتی ہوئی طالبہ کی ویڈیووائرل

بھارت میں مودی حکومت کی زیرقیادت انتہا پسند ہندوحکمران جماعت بی جے پی کی تعصب پرستی کی مثال نہیں ملتی۔ تازہ ترین واقعہ بھارتی ریاست کرناٹک کا ہے جہاں حجاب کرنے پر مسلمان لڑکیوں کا اسکول بند کردیا گیا۔

کرناٹک میں گذشتہ تقریباً کئی ماہ سے کئی کالجوں میں حجاب پرطالبات اور انتظامیہ کے درمیان اختلاف جاری ہے اور یہ معاملہ ہائی کورٹ تک بھی جا پہنچا لیکن اس کے باجود حکومت کی جانب سے حجاب کرنے والی طالبات پربلاجوازپابندیوں کا سلسلہ جاری ہے۔

کرناٹک میں مسلمان طالبات کے فاروقیہ اسکول کو بھی حجاب پرپابندی کی خلاف ورزی کا بہانہ بنا کربند کیاگیا ہے، اس ضمن میں مقامی حکام نےانتظامیہ کی جانب سے اسکول کھولنے کی درخواستمسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک طالبات حجاب کے بغیر نہیں آتیں اسکول نہیں کھولا جائے گا۔

Authorities in BJP-ruled Karnataka have shut down Farooqia Girls High School, denying 450 Muslim girls their right to complete their grade 8 to 10 education. pic.twitter.com/5L6C0Thvns