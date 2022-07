ن لیگ کے حامیوں کے اعلان پرجمائما کا غم وغصہ

جمائما گولڈ اسمتھ نے پاکستان مسلم لیگ ن کی جانب سے سرے میں اپنی والدہ کی رہائشگاہ کے باہراحتجاج کے اعلان پرغم وغصے کا اظہارکیا ہے۔

برطانوی فلمسازو پروڈیوسراورسابق وزیراعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائما گو طلاق کے بعد پاکستان سے جاچکی ہیں لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے ان کا رشتہ یہاں کے لوگوں سے جڑارہتاہے۔

پاکستانی سیاست پربھی گہری نظررکھنے والی جمائما نے ن لیگ اورپی ٹی آئی کی سیاسی چپقلش میں اپنے خاندان کو نشانہ بنائے جانے پرتنقید کی ہے، اوورسیز پاکستانی اپنے اپنے قائدین کی حمایت میں کبھی جمائما تو کبھی لندن میں سابق لیگی وزیراعظم نوازشریف کی رہائشگاہ کے باہر احتجاج کرتے رہتے ہیں۔

اسی حوالے سے کی جانے والی ٹویٹ میں جمائما نے لکھا، “آخران لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟رواں ہفتے کے اختتام پرمیری 88 سالہ والدہ کے گھرکے باہر ایک اور احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ تیسری بار ہے”۔

What the hell is wrong with these people @pmln_org ? Another mass demonstration announced outside my 88 year old mother’s house this weekend. This is the third time! What has my Mum got to do with Pakistani politics? It’s disruptive for her & a total waste of police time.