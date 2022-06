علی ظفرکا تمام سیاستدانوں کے نام ’عاجزانہ ’مشورہ

علی ظفرموجودہ ملکی صورتحال میں حکمرانوں کے لیے ایک آسان حل لے کرآئے ہیں۔

ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی سے عام آدمی کی زندگی دشوارترین ہوچکی ہے توغریب کا تو جینا ہی محال ہے، انہی حالات کو دیکھتے ہوئے علی ظفرنے اپنی ٹویٹ میں سیاستدانوں کو مفید مشورہ دیا ہے۔

اس “عاجزانہ مشورہ” میں گلوکار نے ملک کے تمام سیاستدانوں کو ان کی تنخواہ کا 5 فیصد پاکستان کے لیے مختص کرنے کی درخواست کی ہے۔

My humble advice to political leaders. Donate 5 percent of your wealth to Pakistan to inspire the nation to come forward and do the same. Lead by example. #justathought