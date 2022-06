عاطف اسلم نے بھارتی میوزک انڈسٹری کو ایک اور سُپرہٹ گانا دے دیا

بالی ووڈ کو کئی ہٹ گانے دینے والے عاطف اسلم نے ایک بار پھربھارتی میوزک انڈسٹری میں انٹری دی ہے۔

بھارتی پنجابی فلم ‘لور’ کے لیے رنگریزہ کے نام سے یہ گانا گزشتہ روزریلیز کیا گیا تھا جسےسُننے والوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔

گانے کی ریلیزسے پاکستان اور بھارت دونوں ممالک میں عاطف کے مداحوں میں خوشی کی لہردوڑ گئی۔

رنگریزہ کی پسندیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ٹوئٹرپرعاطف اسلم اورگانے کا نام ٹاپ ٹرینڈزمیں شامل ہیں جہاں سننے والے تعریفی ٹویٹس میں خوشی کا اظہارکررہے ہیں۔

Swagat ho to aisi..3 mulk pe trend kar raha wo bhi top pe..Hats off Rockstar.

Welcome back Atif Aslam#RangRezaByAtifAslam pic.twitter.com/vY1NnhfC30 — Bengali Fan Of Atif Aslam (@EmonAadeez) June 25, 2022

You thought his career is over now



Bro Yaha Aaj Bhi Atif Aslam Ke Naam ka Sikka chalta hain 🔥



Welcome Back Atif Aslamhttps://t.co/jmmBBJzOTF#RangrezaByAtifAslam out now pic.twitter.com/zKNmgr1Clg — Mayur (@its_Mayur_) June 24, 2022

Welcome back Atif Aslam. Ur song lover from Tamilnadu #RangRezaByAtifAslam pic.twitter.com/kOCVkbbfdL — Elon Rusk (@RockyBalboa845) June 24, 2022

After 3 years he came back, I'm getting soo emotional rn. Missed him a lot. He's the 'Jaan' of music industry. His comeback increasing my expectations.

🤍🧿#RangRezaByAtifAslam

Welcome Back Atif Aslam pic.twitter.com/aJqaEYcIn0 — Khushi🦋 (@kitty_khushii) June 24, 2022

Ur amazing Adee... Listening to ur voice makes our heart melt ❤️😊

Can't stop listening 🎧 this🥰@itsaadee 👏🔥#RangRezaByAtifAslam pic.twitter.com/61t9kf1eF7 — Abdullah Sultan (@Im_Abdullah56) June 25, 2022

واضح رہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے باعث بھارتی حکومت نے پاکستانی فنکاروں کے وہاں کام کرنے پر پابندی عائد کی ہوئی ہے۔

بھارتی سینما انڈسٹری سے وابستہ فنکاروں اور دیگرعملے پر مشتمل آل انڈیا سِنے ورکرز ایسوسی ایشن نے پاکستانی فنکاروں کے ساتھ کام کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان کررکھا ہے۔