شاہ رخ نے بالی ووڈ میں 30 سال پورےہونے کی خوشی کیسے منائی؟

بالی ووڈ کے کنگ خان شاہ رخ نے فلم انڈسٹری میں اپنے 30 سال مکمل ہونے پرآنے والی فلم ‘پٹھان’سے اپنی پہلی جھلک جاری کی ہے۔

سال 1992 میں فلم ‘دیوانہ’ سے کیریئرکاآغاز کرنے والے شاہ رخ کی اس فلم نے راتوں رات کامیابی حاصل کی اوروہ راتوں رات بڑے اسٹار بن گئے۔ دیوانہ میں شاہ رخ کے مقابل آنجہانی اداکارہ دیویا بھارتی اوررشی کپورتھے۔

بھارتی فلم انڈسٹری میں بھرپورکامیابیاں سمیٹنے والے شاہ رخ خان سال 2018 میں فلم ‘زیرو’ کی ریلیز کے بعد سے اسکرین سے دورتھے ، فلم باکس آفس پرناکامی سے دوچارہوئی تھی اور بعدمیں عالمی وبا کرونا کے باعث بھی فلمی سرگرمیاں ماند رہیں۔

چارسال کے بعد شاہ رخ خان خاصی دھوم دھام سے بڑی اسکرین پرواپسی کررہے ہیں، کنگ خان کے مداح ان کی 4 فلمیں دیکھ سکیں گے جن میں پٹھان، زیرو ، جوان اور ڈنکی شامل ہیں۔

اداکار نے ان 3 دہائیوں کو فلم پٹھان میں نبھائے جانے والے کردار کی پہلی آفیشل جھلک شیئرکرتے ہوئے سیلیبریٹ کیا، ٹوئٹرپرتصاویر شیئرکرنے والےشاہ رخ خان نے لکھا کہ ان 30 سالوں میں مداحوں کی جانب سے ملنے والی محبتیں او مسکراہٹیں لامحدود ہیں۔

