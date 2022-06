عاطف اسلم نے امریکا میں کنسرٹ کے دوران دل جیت لیے

پاکستان کےعلاوہ بیرون ملک بھی یکساں مقبول عاطف اسلم ان دنوں امریکا میں کنسرٹس میں مصروف ہیں جہاں ان کے ایک اقدام نے مداحوں کے دل جیت لیے۔

انٹرنیٹ پرعاطف اسلم کی ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں وہ جسمانی معذوری کا شکارخاتون مداح سے ملاقات کررہے ہیں۔

وہیل چیئرپربیٹھی خاتون مداح کے پاس جانے والے عاطف نے اپنے کنسرٹ میں آنے اور وقت نکالنے کے لیے شکریہ اداکرنے کے علاوہ ان کے ہاتھ پربوسہ بھی دیا۔

پسندیدہ گلوکارکی توجہ پاکرخاتون کی خوشی دیدنی ہے۔

عاطف کے مداحوں نے اپنے تبصروں میں ان کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ ہرایک کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں۔

Thank you for proving once again that you are the most kind human in this harsh world.i am proud of you my 13 years crush and still you are♥️♥️♥️#AtifAslam

#adeez#AtifAslam pic.twitter.com/bsdz4hKpjM