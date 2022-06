منال خان کو کائلی جینرکی انسٹااسٹوری چُرانا مہنگا پڑا

دورجدید میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمزکا استعمال اتنا عام ہوچکا ہے کہ ادھرآپ نے کہیں سے کسی چیزکی نقالی کی یا کسی کی پوسٹ پرڈاکہ ڈالا اوردوسرے ہی لمحہ پکڑمیں آگئے۔

اداکارہ منال خان نے بھی کچھ ایسا ہی کیا لیکن اس کے لیے انہوں نے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ بین الاقوامی شہرت رکھتی ہیں اور پاکستان میں بھی بڑی تعداد میں ان کے مداح پائے جاتے ہیں۔

امریکا سے تعلق رکھنے والی ماڈل اورمعروف کاروباری شخصیت نےانسٹاگرام پراپنے فروٹ پلیٹرکی تصویرشیئرکی جوانہیں ان کی اپنی ائرلائن ‘کائلی ائر’ پرپیش کیا گیا تھا، خوبصورت سے کاٹے گئے ان فروٹس کے ساتھ ایک نیپکن بھی رکھا ہے جس پر ‘کائلی ائر’ درج ہے۔

حیرت انگیز بات یہ ہے کہ چند گھنٹوں بعد اداکارہ منال خان نےیہی پوسٹ اپنی انسٹا اسٹوریزپرکروپ کرکے شیئرکی جس میں کائلی ائر لکھا نظرنہیں آرہا۔

اداکارہ نے کیپشن میں کچھ نہیں لکھا تاہم انہوں نے اس بات کا کریڈٹ بھی نہیں دیا کہ تصویرکائلی کی انسٹااسٹوریزسے لی گئی ہے۔

سوشل میڈیا صارفین کی نظرایسے معاملات سے ہرگزنہیں چوکتی ، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فوراً نوٹس لیتے ہوئے اپنے تبصروں میں یہ بات واضح کی۔

Does Minal Khan really think none of us follow or know who Kylie Jenner is 😭😭💀💀😭😭 pic.twitter.com/fxLFrVwNR2

On today’s episode, presenting you Minal Khan and her fetish to look elite by copying @KylieJenner breakfast story. Can’t decipher whether to laugh or appalled at this much audacity and people get insecure by looking at them ?? LOLLL pic.twitter.com/5EOHdUZvaj